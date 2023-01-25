Західні танки допоможуть Україні вести механізовану війну та розгромити ЗС РФ, — ISW

На думку аналітиків, Захід, затримуючи відправлення озброєння, вплинув на те, що українська армія не змогла скористатися низкою військових невдач росіян у районі Бахмута.

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Передача бойових танків дозволить Україні проводити механізовану війну для перемоги над Росією. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни ISW від 24 січня.

Зокрема, аналітики у своєму документі перерахували нещодавні повідомлення в західних ЗМІ, де йшлося про намір союзників відправити в Україну бойові танки.

Передача союзниками бойових танків, як вважають у ISW, дозволить Україні вести механізовану війну для розгрому ЗС РФ і звільнення захоплених територій. На думку аналітиків, Захід, повільно надаючи або затримуючи відправлення озброєння, вплинув на те, що українська армія не змогла скористатися перевагами на тлі того, що росіяни були скуті бойовими діями в районі Бахмута.

Зазначимо, що 24 січня відбулася зустріч міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса та генсека НАТО Єнса Столтенберга, за підсумками якої керівник Бундесверу анонсував можливі постачання танків Leopard 2 в Україну.

23 січня іспанське видання El Mundo повідомлялося про готовність уряду Іспанії відремонтувати наявні танки Leopard 2 для подальшого відправлення техніки в Україну.