Франція може передати ЗСУ танки Leclerc, — ЗМІ

За словами французького лідера Емманюеля Макрона, він уже доручив голові Міністерства оборони зайнятися питанням постачання гусеничної техніки в Україну.

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Збройні сили України незабаром можуть отримати від Франції бойові танки Leclerc. Про це пише Le Figaro.

Про можливу передачу необхідної українським військовим бойової техніки сказав французький президент Франції Емманюель Макрон на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Я попросив міністра Збройних сил попрацювати над цим питанням (питання передачі Україні Leclerc, — ред.). Ніщо не виключено", — заявив Макрон.

У свою чергу, канцлер Німеччини згадав танки Leopard, які країни-союзниці так і не виділили Україні під час зустрічі у форматі "Рамштайн-8".

За його словами, Німеччина координуватиме свої дії із союзниками у цьому питанні.

Що відомо про французькі танки Leclerc

Танк AMX-56 Leclerc був розроблений у 1980-тих роках. Серійне виробництво почалося 1990 року на підприємстві концерну Nexter.

Leclerc оснащений системою захисту від зброї масового ураження та має електронно-обчислювальну систему з прицілами, тепловізором, далекоміром.

[ + – ] Танк Leclerc можуть передати на озброєння ЗСУ

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що Марокко відправило Україні танки Т-72Б. На озброєнні африканської країни було майже 300 одиниць радянської важкої техніки, закупленої в Білорусі в 1999-2000 роках.

Крім того 9 січня прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала розповів, що Прага може передати ЗСУ партію танків Т-72 та ремонтно-евакуаційну машину TREVA 30.