Марокко відправило Україні 20 танків Т-72Б, їх ремонтують у Чехії (фото)

На озброєнні африканської країни було майже 300 одиниць радянської важкої техніки, закупленої у Білорусі в 1999-2000 роках.

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Минулого тижня Марокко надіслало Україні 20 танків Т-72Б. Нині їх ремонтують у майстернях компанії Excalibur Army у місті Штернберк в Чехії. Про це пише алжирське видання Mena Defense.

Як зазначають журналісти, всього на озброєнні марокканської армії до останнього часу було 148 радянських танків Т-72, 136 — Т-72Б і ще 12 — Т-72БК. Усі вони були закуплені двома партіями у Білорусі в 1999-2000 роках.

Рішення про надання танків з військових складів Марокко українській стороні було ухвалено ще у квітні минулого року в межах саміту "Рамштайн".

[ + – ] Марокко погодилося передати радянські танки ЗСУ в квітні 2022 р.

ЗМІ наголошують, що на опублікованих фотографіях із чеських майстерень видно, що танки перебувають не в найкращому стані, оскільки армія Марокко не має фінансової можливості підтримувати їх у робочій готовності.

Радянський Т-72 є наймасовішим танком другого покоління. Розробка та виробництво Т-72 проходили на Уралвагонзаводі в Нижньому Тагілі. Цей вид військової техніки стоїть на озброєнні понад 40 років у десятках країн світу.

[ + – ] Марокко вже відправило 20 танків українській стороні

Нагадаємо, 9 січня прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала розповів, що Прага може передати ЗСУ партію танків Т-72 та ремонтно-евакуаційну машину TREVA 30.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак після останньої зустрічі у форматі "Рамштайн" заявив, що Варшава підготує танкову бригаду для України. Польща провела переговори з керівництвом 15 країн, які мають танки Leopard. У майбутньому їх можуть передати ЗСУ.