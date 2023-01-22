Марокко відправило Україні 20 танків Т-72Б, їх ремонтують у Чехії (фото)
На озброєнні африканської країни було майже 300 одиниць радянської важкої техніки, закупленої у Білорусі в 1999-2000 роках.
Минулого тижня Марокко надіслало Україні 20 танків Т-72Б. Нині їх ремонтують у майстернях компанії Excalibur Army у місті Штернберк в Чехії. Про це пише алжирське видання Mena Defense.
Як зазначають журналісти, всього на озброєнні марокканської армії до останнього часу було 148 радянських танків Т-72, 136 — Т-72Б і ще 12 — Т-72БК. Усі вони були закуплені двома партіями у Білорусі в 1999-2000 роках.
Рішення про надання танків з військових складів Марокко українській стороні було ухвалено ще у квітні минулого року в межах саміту "Рамштайн".
ЗМІ наголошують, що на опублікованих фотографіях із чеських майстерень видно, що танки перебувають не в найкращому стані, оскільки армія Марокко не має фінансової можливості підтримувати їх у робочій готовності.
Радянський Т-72 є наймасовішим танком другого покоління. Розробка та виробництво Т-72 проходили на Уралвагонзаводі в Нижньому Тагілі. Цей вид військової техніки стоїть на озброєнні понад 40 років у десятках країн світу.
Нагадаємо, 9 січня прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала розповів, що Прага може передати ЗСУ партію танків Т-72 та ремонтно-евакуаційну машину TREVA 30.
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак після останньої зустрічі у форматі "Рамштайн" заявив, що Варшава підготує танкову бригаду для України. Польща провела переговори з керівництвом 15 країн, які мають танки Leopard. У майбутньому їх можуть передати ЗСУ.