Марокко отправило Украине танки Т-72Б, их ремонтируют в Чехии (фото)

На вооружении африканской страны находилось почти 300 единиц советской тяжелой техники, закупленной у Беларуси в 1999-2000 годах.

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На прошлой неделе Марокко отправило Украине около 20 танков Т-72Б. В настоящее время их ремонтируют в мастерских компании Excalibur Army в городе Штернберк в Чехии. Об этом пишет алжирское издание Mena Defense.

Как отмечают журналисты, всего на вооружении марокканской армии до последнего времени находилось 148 советских танков Т-72, 136 — Т-72Б и еще 12 — Т-72БК. Все они были закуплены двумя партиями у Беларуси в 1999-2000 годах.

Решение о предоставлении танков с военных складов Марокко украинской стороне было принято еще в апреле прошлого года в рамках саммита "Рамштайн".

[ + – ] Марокко согласилось передать советские танки ВСУ в апреле 2022 г.

СМИ подчеркивают, что на опубликованных фотографиях из чешских мастерских видно, что танки находится не в самом лучшем состоянии, так как у армии Марокко нет финансовой возможности поддерживать их в рабочей готовности.

Советский Т-72 является самым массовым танком второго поколения. Разработка и производство Т-72 проходили на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле. Данный вид военной техники стоит на вооружении более 40 лет в десятках стран мира.

[ + – ] Марокко уже отправило 20 танков украинской стороне

Напомним, 9 января премьер-министр Чехии Петр Фиала рассказал, что Прага может передать ВСУ партию танков Т-72 и ремонтно-эвакуационную машину TREVA 30.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак после последней встречи в формате "Рамштайн" заявил, что Варшава подготовит танковую бригаду для Украины. Польша провела переговоры с руководством 15 стран, у которых есть танки Leopard. В будущем их могут передать ВСУ.