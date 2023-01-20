БМП и танки Т-72: Польша подготовит танковую бригаду для ВСУ, — Минобороны

По словам Мариуша Блащака, новая танковая бригада получит БМП и танки Т-72. Польша провела переговоры с руководством 15 стран, у которых есть танки Leopard и которые в будущем могут быть переданы Украине.

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В Польше анонсировали планы по оперативному обучению танковой бригады ВСУ в рамках нового пакета военной помощи. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак после встречи в формате "Рамштайн". Об этом сообщает Минобороны Польши в Twitter.

"К концу марта мы сможем вооружить и обучить украинских солдат в масштабе бригады", — говорится в сообщении Блащака.

Польский министр уточнил, что вопрос касается танковой бригады, которая будет получит БМП и танками Т-72.

Министр также напомнил, что киевские власти заключили соглашение с оружейной компанией Huta Stalowa Wola о поставках артиллерийских орудий Krab.

"Мы имеем дело с целостным проектом поддержки Украины", – уточнил Блащак.

Он также упомянул о том, что Польша вела переговоры с руководством 15 стран, у которых есть танки Leopard и которые в будущем могут быть поставлены в Украину.

Напомним, что, по словам генерала Марка Милли, в 2023 году полностью вытеснить ВС РФ из Украины военным путем будет сложно. Вместе с тем это не невозможно. Можно ожидать стабилизации фронта и достижения значительного тактического или оперативного наступления.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, новые поставки вооружений помогут Украине наступать. Сотни новых БМП, боевые танки и другая бронетехника будут переданы Киеву, и это, по словам Столтенберг, станет существенным усилением обороноспособности страны.