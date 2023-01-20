БМП та танки Т-72: Польща підготує танкову бригаду для ЗСУ, — Міноборони

За словами Маріуша Блащака, нова танкова бригада отримає БМП та танки Т-72. Польща провела переговори з керівництвом 15 країн, які мають танки Leopard і які в майбутньому можуть передати Україні.

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У Польщі анонсували плани щодо оперативного навчання танкової бригади ЗСУ у межах нового пакета військової допомоги. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак після зустрічі у форматі "Рамштайн". Про це повідомляє Міноборони Польщі у Twitter.

"До кінця березня ми зможемо озброїти та навчити українських солдатів у масштабі бригади", — йдеться у повідомленні Блащака.

Польський міністр уточнив, що питання стосується танкової бригади, яка отримає БМП та танки Т-72.

Міністр також нагадав, що київська влада уклала угоду зі збройовою компанією Huta Stalowa Wola про постачання артилерійських знарядь Krab.

"Ми маємо справу із цілісним проєктом підтримки України", — уточнив Блащак.

Він також згадав про те, що Польща вела переговори з керівництвом 15 країн, які мають танки Leopard і які в майбутньому можуть поставити в Україну.

Нагадаємо, що, за словами генерала Марка Міллі, 2023 року повністю витіснити ЗС РФ з України військовим шляхом буде складно. Водночас це неможливо. Можна очікувати стабілізації фронту та досягнення значного тактичного чи оперативного настання.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, нові постачання озброєнь допоможуть Україні наступати. Сотні нових БМП, бойові танки та інша бронетехніка буде передано Києву, і це, за словами Столтенберг, стане суттєвим посиленням обороноздатності країни.