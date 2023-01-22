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Военный Фокус Российско-украинская война

Франция может передать ВСУ танки Leclerc, — СМИ

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Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил. что Украина может получить от его страны танки

По словам французского лидера Эмманюэля Макрона, он уже поручил главе Министерства обороны заняться вопросом поставок гусеничной техники в Украину.

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Вооруженные силы Украины в скором будущем могут получить от Франции боевые танки Leclerc. Об этом пишет Le Figaro.

О возможной передаче необходимой украинским военным боевой техники сказал французский президент Франции Эмманюэль Макрон на общей пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Я попросил министра Вооруженных сил поработать по этому вопросу (вопросу передачи Украине Leclerc, — ред.). Ничто не исключено", — заявил Макрон.

В свою очередь канцлер Германии упомянул танки Leopard, которые страны-союзнице так и не выделили Украине во время встречи в формате "Рамштайн-8".

По его словам, Германия будет координировать свои действия с союзниками в этом вопросе.

Что известно о французский танках Leclerc

Танк AMX-56 Leclerc был разработан в 1980-е годы. Серийное производство началось в 1990 году на предприятии концерна Nexter.

Leclerc оснащен системой защиты от оружия массового поражения и имеет электронно-вычислительную систему с прицелами, тепловизором, дальномером.

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Танк Leclerc могут передать на вооружение ВСУ

Напомним, 22 января стало известно, что Марокко отправило Украине танки Т-72Б. На вооружении африканской страны находилось почти 300 единиц советской тяжелой техники, закупленной у Беларуси в 1999-2000 годах.

Кроме того 9 января премьер-министр Чехии Петр Фиала рассказал, что Прага может передать ВСУ партию танков Т-72 и ремонтно-эвакуационную машину TREVA 30.