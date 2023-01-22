Франция может передать ВСУ танки Leclerc, — СМИ
По словам французского лидера Эмманюэля Макрона, он уже поручил главе Министерства обороны заняться вопросом поставок гусеничной техники в Украину.
Вооруженные силы Украины в скором будущем могут получить от Франции боевые танки Leclerc. Об этом пишет Le Figaro.
О возможной передаче необходимой украинским военным боевой техники сказал французский президент Франции Эмманюэль Макрон на общей пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом.
"Я попросил министра Вооруженных сил поработать по этому вопросу (вопросу передачи Украине Leclerc, — ред.). Ничто не исключено", — заявил Макрон.
В свою очередь канцлер Германии упомянул танки Leopard, которые страны-союзнице так и не выделили Украине во время встречи в формате "Рамштайн-8".
По его словам, Германия будет координировать свои действия с союзниками в этом вопросе.
Что известно о французский танках Leclerc
Танк AMX-56 Leclerc был разработан в 1980-е годы. Серийное производство началось в 1990 году на предприятии концерна Nexter.
Leclerc оснащен системой защиты от оружия массового поражения и имеет электронно-вычислительную систему с прицелами, тепловизором, дальномером.
Напомним, 22 января стало известно, что Марокко отправило Украине танки Т-72Б. На вооружении африканской страны находилось почти 300 единиц советской тяжелой техники, закупленной у Беларуси в 1999-2000 годах.
Кроме того 9 января премьер-министр Чехии Петр Фиала рассказал, что Прага может передать ВСУ партию танков Т-72 и ремонтно-эвакуационную машину TREVA 30.