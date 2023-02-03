Совершил тысячи военных преступлений: Офис генпрокурора сообщил о подозрении Пригожину

Правоохранители предупредили, что ответственность понесут и рядовые "вагнеровцы" — даже те, кто смог убежать заграницу. Прокуроры уже провели допросы нескольких наемников.

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Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что Пригожин был наделен полномочиями для вербования и обучения людей с дальнейшим отправлением их на войну в Украине. Это произошло при полной поддержке действующего российских властей.

Правоохранители заявили, что глава ЧВК "Вагнер" ответственен за тысячи военных преступлений.

"Он открыто признает свою роль в ведении войны против Украины и с разрешения Кремля решает кадровые вопросы, вербуя десятки тысяч заключенных. Ранее осужден за разбой, сегодня он герой России. Преступная "элита" террористического режима", — сказано в сообщении.

Евгения Пригожина обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведение агрессивной войны — ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

В Офисе генпрокурора также предупредили, что ответственность понесут и рядовые "вагнеровцы" — даже те, кто убежал заграницу. Прокуроры уже провели допросы двух боевиков, которые находятся в ЕС. Тем временем продолжается проверка причастности к военным преступлениям еще одного наемника из ЧВК, находящегося в Норвегии.

Напомним, 3 февраля разведка Британии сообщила, что РФ снизила темпы вербовки и задействования "вагнеровцев" в боях. По информации специалистов, боевиков стали реже отправлять на фронт из-за усиления конфликта между руководством ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ.

26 января США ввели санкции против 6 физических и 12 юридических лиц, связанных с наемниками из ЧВК "Вагнер". Американский Минфин считает, что российские боевики — это члены крупной транснациональной преступной организации, они постоянно совершают серьезные преступления.