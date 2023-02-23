США розглядають можливість постачання Україні винищувачів п'ятого покоління, — Держдеп

Заступниця держсекретаря Нуланд заявила, що Вашингтон разом з Києвом думають про "армію майбутнього". За її словами, 24 лютого США оголосять новий пакет санкцій проти РФ.

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Сполучені Штати Америки розглядають можливість постачання винищувачів п'ятого покоління Україні. Зокрема, у рамках забезпечення довгострокових потреб Києва. Про це повідомляє CNN з посиланням на слова заступниці держсекретаря США з політичних питань Вікторію Нуланд.

"Ми розглядаємо не тільки те, що Україні знадобиться для негайної боротьби, але ми також думаємо разом з українцями про українську армію майбутнього", — сказала Нуланд.

Вона не стала говорити про конкретні можливості, які США можуть надати найближчим часом, чи довгостроковій перспективі. Однак Нуланд припустила, що такі типи озброєння можуть бути надані для використання для стримування.

"Якщо ми думаємо про армію, щоб мати можливість утримати Росію від повторної агресії, Україна повинна мати складну стійку ППО. Їм знадобиться набагато сильніша оборона кордонів, кращі радари й завчасне попередження, щоб бути впевненими, що Росія не зможе вторгнутися знову", — сказала заступниця держсекретаря.

Італія розглядає можливість передати Україні пʼять бойових літаків, повідомило 20 лютого видання La Reppublica. Йдеться про літаки Tornado й AMX. Втім також зазначається, що літаки Італія зможе передати лише за умови, що вона не стане першою країною, яка передаватиме Україні бойову зброю такого типу.

20 лютого міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна може отримати перші західні винищувачі протягом найближчих двох місяців. За словами чиновника, постачання Україні до сотні літаків є реалістичним прогнозом, але спершу йтиметься про десятки винищувачів.