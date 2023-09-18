Армії РФ передадуть "клони" дронів Switchblade для випробувань в Україні: чим небезпечні для ЗСУ

Безпілотник, озброєний вибухівкою, може піднятися на 200 метрів у небо і пролетіти до 30 кілометрів, стверджують розробники.

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Російські окупанти збираються випробувати в Україні нову модель дронів-камікадзе з композитних матеріалів під назвою "БАС-80", які можуть нести до 500 грамів вибухівки та запускаються зі спеціального тубуса за допомогою порохового заряду. Про це розповів російському агентству РИА Новости генеральний директор компанії з розробки БПЛА НВО "Андроїдні технології" Євген Дудоров.

Він зазначив, що композитні матеріали зробили "БАС-80" максимально легким і компактним. Дрон важить 1,7 кг, а завдяки конструкції складного крила його можна упакувати в трубку для перенесення оператором. Варто зазначити, що за своєю конструкцією і зовнішнім виглядом "БАС-80" схожий на копію американського баражувального боєприпасу Switchblade-300, які українські війська застосовують проти ЗС РФ із 2022 року.

Базову вантажопідйомність дрона в 500 грамів збираються в майбутньому збільшити до 2 кілограмів. Безпілотник розвиває швидкість до 130 км/год, підіймається на висоту у 200 метрів і може пролетіти 30 кілометрів, стверджують розробники.

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Представники НВО "Андроїдні технології" вже передали дрони групі "Царські вовки", яку очолює колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін. Ця група нібито займається забезпеченням високотехнологічною технікою та її обслуговуванням армії РФ і підрозділів бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР".

Раніше стало відомо, що Росія ставить перед собою грандіозний план зі збору 50 000 безпілотників за найближчі 7 років. Експерти сумніваються в тому, що у країни-агресора це вдасться — позначиться брак фахівців і тиск санкцій на постачання електронних компонентів. З кінця лютого і на початок вересня цього року Росія втратила в Україні майже 300 розвідувальних безпілотників, а загалом від початку нападу на Україну ППО ЗСУ збили 4650 російських БПЛА.

Тим часом окупанти готуються до зими та терміново шукають різні комплектуючі в Китаї для своїх безпілотників. У серпні кілька китайських міст відвідала група підприємців із компанії "Аеротек" (розробляє і виробляє безпілотну техніку). Вони вели переговори про масову закупівлю БПЛА для військових потреб, і дрони потрібні були терміново. Як з'ясувало медіа, 51% "Аеротека" володіє Данило Худяков — син депутата Рязанської міської думи від партії "Единая Россия".