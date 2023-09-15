РФ хоче зібрати 50 000 дронів, але у неї це не вийде, — експерт назвав причини

З моменту нападу на Україну Росія втратила понад 4,5 тисячі безпілотників усіх видів, і заповнити їх дуже складно.

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У Росії наближається криза виробництва дронів, оскільки українські сили протиповітряної оборони збиватимуть дедалі більше дронів. Так вважає Павло Лузін, запрошений науковий співробітник Школи права і дипломатії Флетчера Університету Тафтса, який опублікував 14 вересня аналітичну статтю на цю тему на сайті Фонду Джеймстауна.

За інформацією автора, з кінця лютого і на початок вересня цього року Росія втратила в Україні близько 300 розвідувальних безпілотників, а загалом від початку нападу на Україну ППО ЗСУ збила 4650 російських БПЛА, зокрема найнебезпечніші дрони-камікадзе "Ланцет" і Shahed. Він вважає, що опублікована офіційна статистика Генштабу ЗСУ щодо збитих БПЛА окупантів може бути заниженою, адже ніхто не знає, скільки апаратів Росія втратила на окупованих територіях України.

Також неясно, скільки комерційних коптерів, таких як DJI Mavic та інші, було втрачено. Ці дрони здебільшого постачалися російськими регіональними адміністраціями та російськими волонтерами. Напередодні повномасштабного вторгнення в Україну російські військові мали у своєму розпорядженні більш ніж 2000 БПЛА, не враховуючи боєприпасів, що баражують, що свідчить про значні втрати парку розвідувальних і бойових дронів.

Кількість збитих російських безпілотників з моменту нападу на Україну Фото: Генштаб ЗСУ

Уряд Росії влітку затвердив "Стратегію розвитку безпілотної авіації до 2030 року". У документі викладено базовий сценарій майбутнього розвитку і виробництва російської індустрії дронів. Він передбачає потребу в 330 тисячах співробітників, до 2026 року і 1 мільйон до 2030 року. За цей час планується створити 52 100 дронів.

Павло Лузін вважає, що прогнозовані цифри для працівників індустрії дронів досить нереалістичні, як і темпи виробництва. Наявний дефіцит адекватних фінансових джерел, технологій, обладнання та людського капіталу у Москви навряд чи дасть змогу здійснити цей план, вважає експерт.

Наприклад, серійне виробництво дрона С-70 "Мисливець" було заплановано на 2023 рік, але тепер відкладено до 2025 року. Основна проблема полягає у відсутності достатньої кількості двигунів, оскільки початковий план був заснований на використанні дизельних двигунів RED A03 німецького виробництва.

Та сама проблема актуальна і для розвідувально-бойового дрона "Оріон". Центральний інститут авіаційного моторобудування в Москві спільно намагається розробити поршневий двигун ADP-100/120, який має замінити Rotax 914 австрійського виробництва. Однак суха маса APD-100/120 становить 96 кілограмів проти 74,7 кілограма у Rotax 914 з усіма його підтримувальними системами. Ба більше, 50 головних компонентів паливної системи АПД-100/120, як і раніше, постачаються з-за кордону.

Експерт робить висновок, що найближчими роками турбулентність у російській індустрії дронів збережеться, а може й посилитися. Москві стане дедалі складніше вирішувати всі питання, пов'язані з виробництвом дронів, особливо у військовій сфері.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія не припинить атаки "Шахедами". Журналісти з'ясували, що змінилося за рік і до чого готуватися Україні.