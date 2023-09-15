Росія не припинить атаки "Шахедами": що змінилося за рік і до чого готуватися Україні

Російські війська змінюють тактику запусків, але все ще надають перевагу дешевим дронам-камікадзе перед дорогими ракетами. На щастя, у ЗСУ є чим захищати країну.

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Українська ППО вже рік збиває дрони-камікадзе Shahed, знищивши близько 2000 безпілотників за цей час, але російські війська не збираються зупинятися. У своєму сюжеті "5 канал" розповів, як окупанти змінюють свою тактику і до чого слід готуватися українцям у найближчому майбутньому.

У ніч на 14 вересня 2023 року окупанти запустили по Україні 17 дронів-камікадзе Shahed-126/131. Дрони подолали близько тисячі кілометрів, щоб дістатися до цілі на Хмельниччині. За даними Міноборони Великої Британії свій перший закуплений в Ірану Shahed росіяни випустили по Україні 14 вересня минулого року. Тоді дрон збили біля звільненого Куп'янська. І якщо раніше окупанти, не шкодуючи іранські безпілотники, запускали їх удень, то після того, як ЗСУ навчилися з ними якісно боротися завдяки західній ППО, тепер росіяни запускають "мопеди" (як прозвали Shahed у народі через специфічний звук мотора) здебільшого лише вночі.

"Спочатку відсоток збитих БПЛА був невисокий — це складна ціль. Shahed малопомітний, використовує рельєф місцевості. Завдяки діям досвіду, посиленню ППО, ми досягли 75% знищення ударних БПЛА. Ворог знає місця наших ППО, тому прокладають маршрути так, щоб більше дронів долетіло до цілі", — сказав журналістам речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Для Росії, з її фінансовими можливостями, всі випущені дрони-камікадзе обійшлися не так дорого — приблизно від $60 до $100 млн. Військові експерти не можуть назвати точної цифри закуплених в Ірану цих дронів, але росіяни навчилися самі їх виробляти, отримавши технічну документацію в Ірану.

"Наразі вони мають своє виробництво, трохи змінили конструкцію, зробили не такою сучасною, але завдяки цьому росіяни будуть збільшувати їхню кількість", — заявив журналістам військовий експерт Олексій Гетьман — "Одна ракета Х-101 дорівнює понад 100 таким дронам, тож зрозуміло, що й надалі вони будуть використовувати ці дрони-камікадзе".

У Повітряних силах попереджають, що росіяни не збираються припиняти атаки дронами-камікадзе, тому українцям слід бути готовими до нових нальотів. Утім, армія України не сидить склавши руки та вже готова зустрічати загрозу.

"Ударні дрони — це мета мобільних груп. Це мала ППО. Великокаліберні кулемети, зенітні гармати, німецькі Gepard працюють у складі ДШУ, повітряних сил, НГУ, прикордонників. Усі долучаються до того, щоб захищати небо", — поділився Юрій Ігнат.

Раніше Фокус повідомляв, що в Росії створили конкурента Shahed-136. Ось що відомо про загадковий дрон "Виріб 54".