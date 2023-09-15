Россия не прекратит атаки "Шахедами": что изменилось за год и к чему готовиться Украине

Российские войска меняют тактику запусков, но все еще предпочитает дешевые дроны-камикадзе дорогим ракетам. К счастью, у ВСУ есть чем защищать страну.

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Украинская ПВО уже год сбивает дроны-камикадзе Shahed, уничтожив около 2000 беспилотников за это время, но российские войска не собираются останавливаться. В своем сюжете "5 канал" рассказал, как оккупанты меняют свою тактику и к чему следует готовиться украинцам в ближайшем будущем.

В ночь на 14 сентября 2023 ггода оккупанты запустили по Украине 17 дронов-камикадзе Shahed-126/131. Дроны преодолели около тысячи километров, чтобы добраться до цели в Хмельницкой области. По данным Минобороны Великобритании свой первый закупленный у Ирана Shahed россияне выпустили по Украине 14 сентября прошлого года. Тогда дрон сбили возле освобожденного Купянска. И если раньше оккупанты не жалея иранские беспилотники запускали их днем, то после того, как ВСУ научились с ними качественно бороться благодаря западной ПВО, теперь россияне запускают "мопеды" (как прозвали Shahed в народе из-за специфического звука мотора) в основном только ночью.

"Вначале процент сбитых БПЛА был невысок — это сложная цель. Shahed малозаметен, использует рельеф местности. Благодаря действиям опыта, усилению ПВО, мы достигли 75% уничтожения ударных БПЛА. Враг знает места наших ПВО, поэтому прокладывают маршруты так, чтобы больше дронов долетело до цели", – сказал журналистам спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Для России, с ее финансовыми возможностями, все выпущенные дроны-камикадзе обошлись не так дорого — приблизительно от $60 до $100 млн. Военные эксперты не могут назвать точную цифру закупленных ук Ирана этих дронов, но россияне научились сами их производить, получив техническую документацию у Ирана.

"Сейчас они имеют свое производство, немного изменили конструкцию, сделали не таким современным, но благодаря этому россияне будут увеличивать их количество", — заявил журналистам военный эксперт Алексей Гетьман — "Одна ракета Х-101 равна более 100 таких дронов, поэтому понятно, что и дальше они будут использовать эти дроны-камикадзе".

В Воздушных силах предупреждают, что россияне не собираются прекращать атаки дронами-камикадзе, поэтому украинцам следует быть готовыми к новым налетам. Впрочем, армия Украины не сидит сложа руки и уже готова встречать угрозу.

"Ударные дроны – это цель мобильных групп. Это малая ПВО. Крупнокалиберные пулеметы, зенитные пушки, немецкие Gepard работают в составе ДШУ, воздушных сил, НГУ, пограничников. Все приобщаются к тому, чтобы защищать небо", — поделился Юрий Игнат.

Ранее Фокус сообщал, что в России создали конкурента Shahed-136. Вот что известно о загадочном дроне "Изделие 54".