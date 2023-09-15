РФ атаковала Украину почти двумя десятками Shahed: враг целился по Хмельницкой области (фото)

Российские дроны пролетели сотни километров, а мощные взрывы местные жители слышали в двух украинских областях. Силам ПВО удалось уничтожить все дроны-камикадзе, которые РФ выпустили в направлении мирных населенных пунктов.

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В ночь на 15 сентября ВС РФ запустили по Украине 17 дронов-камикадзе Shahed-126/131. Дроны преодолели около тысячи километров, чтобы добраться до цели в Хмельницкой области. Между тем во время предыдущих ударов врага интересовало другое направление — он пытался уничтожить портовую и сельскохозяйственную инфраструктуру в устье Дуная. О деталях последней ночной атаки рассказали на странице Facebook Воздушных сил ВСУ.

Воздушное командование сообщило, что 17 российских дронов стартовали с аэродрома возле города Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае РФ. Целью дронов был неуказанный объект в Хмельницкой области. Украинская ПВО сбила все беспилотники ВС РФ, подчеркнуло командование.

Силы ПВО ночью уничтожили 17 дронов-камикадзе Shahed

Отметим, расстояние от Приморско-Ахтарска до Хмельницкой области — около 1000 км. Чтобы преодолеть этот путь дроны-камикадзе должны были лететь около 5 ч. со скоростью 200 км/ч, причем две трети пути — над подконтрольной Украине территорией.

Ночная атака дронов 15 сентября: ориентировочный маршрут Фото: Google maps

Ночная атака РФ 15 сентября: детали

Первые сообщения о вылете российских дронов опубликовали в сети около 3:30. На пути их движения постепенно объявляли воздушную тревогу: сначала в Николаевской и Днепропетровской областях (около 3:00), затем в 4:00 — в Кировоградской, Черкасской, в 5:00 — в Винницкой. Около 6:00 подтвердили наличие "Шахедов" в небе над Хмельницкой областью. Также сообщили, что дрон залетел на территорию Житомирщины.

В местных пабликах и мониторинговых каналах появились сообщения о взрывах в небе — в Винницкой и Хмельницкой областях. Предполагали, что это украинская ПВО охотится на российские дроны.

Позже военные администрации нескольких областей прокомментировали ночные события. В частности, глава Винницкой ОГА Сергей Борзов около 5:00 рекомендовал гражданам находиться в укрытиях. Первый заместитель председателя Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин подтвердил, что около 7:00 над областью работала ПВО.

Пока не уточняется, есть ли пострадавшие и нанесла ли ночная атака ущерб инфраструктурным и объектам другого назначения на территории областей.

Напоминаем, в ночь на 14 сентября громко было возле оккупированной Евпатории: местные жители сообщили о десяти взрывах. Позже стало известно, что дроны и ракеты атаковали установку ПВО С-400: утверждали, что она уничтожена. В Офисе Зеленского признали атаку и отметили, что били исключительно украинским оружием.