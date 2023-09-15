РФ атакувала Україну майже двома десятками Shahed: ворог цілив по Хмельниччині (фото)

Російські дрони пролетіли сотні кілометрів, а потужні вибухи місцеві мешканці чули у двох українських областях. Силам ППО вдалося знищити усі дрони-камікадзе, які РФ випустили в напрямку мирних населених пунктів.

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В ніч на 15 вересня ЗС РФ запустили по Україні 17 дронів-камікадзе Shahed-126/131. Дрони здолали майже тисячу кілометрів, що дістатись до цілі у Хмельницькій області. Між тим під час попередніх ударів ворога цікавив інший напрямок — він намагався знищити портову та сільськогосподарську інфраструктуру у гирлі Дунаю. Про деталі останньої нічної атаки розповіли на сторінці Facebook Повітряних сил ЗСУ.

Повітряне командування повідомило, що 17 російських дронів стартували з аеродрому біля міста Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї РФ. Ціллю дронів був невказаний об'єкт у Хмельницькій області. Українська ППО збила усі безпілотники ЗС РФ, наголосило командування.

Сили ППО вночі знищили 17 дронів-камікадзе Shahed

Зазначимо, відстань від Приморсько-Ахтарська до Хмельницької області — близько 1000 км. Щоб здолати Цей шлях дрони-камікадзе мали летіти приблизно 5 год. зі швидкістю 200 км/год., при чому дві третини шляху — над підконтрольній Україні території.

Нічна атака дронів 15 вересня: орієнтовний маршрут Фото: Google maps

Нічна атака РФ 15 вересня: деталі

Перші повідомлення про виліт російських дронів опублікували у мережі приблизно о 03:30. На шляху їхнього руху поступово оголошували повітряну тривогу: спершу в Миколаївській та Дніпропетровській областях (приблизно о 03:00), потім о 04:00 — в Кіровоградській, Черкаській, о 05:00 — у Вінницькій. Приблизно о 06:00 підтвердили наявність "Шахедів" у небі над Хмельниччиною. Також повідомили, що дрон залетів на територію Житомирщини.

У місцевих пабліках та моніторингових каналах з'явились повідомлення про вибухи у небі — на Вінниччині та Хмельниччині. Припускали, що то українська ППО полює на російські дрони.

Пізніше військові адміністрації кількох областей прокоментували нічні події. Зокрема, голова Вінницької ОВА Сергій Борзов приблизно о 05:00 рекомендував громадянам перебувати в укриттях. Перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін підтвердив, що майже о 07:00 над областю працювала ППО.

Наразі не уточнюється, чи є постраждалі та чи нічна атака завдала шкоди інфраструктурним та об'єктам іншого призначення на території областей.

Нагадуємо, в ніч на 14 вересня гучно було біля окупованої Євпаторії: місцеві жителі повідомили про десять вибухів. Пізніше стало відомо, що дрони та ракети атакували установку ППО С-400: стверджували, що її знищено. В Офісі Зеленського визнали атаку і зазначили, що били виключно українською зброєю.