РФ хочет собрать 50 000 дронов, но у нее это не получится, — эксперт назвал причины

С момента нападения на Украину Россия потеряла более 4,5 тысячи беспилотников всех видов, и восполнить их очень сложно.

Related video

В России приближается кризис производства дронов, поскольку украинские силы противовоздушной обороны будут сбивать все больше дронов. Так считает Павел Лузин, приглашенный научный сотрудник Школы права и дипломатии Флетчера Университета Тафтса, который опубликовал 14 сентября аналитическую статью на эту тему на сайте Фонда Джеймстауна.

По информации автора, с конца февраля и на начало сентября этого года Россия потеряла в Украине около 300 разведывательных беспилотников, а всего с начала нападения на Украину ПВО ВСУ сбили 4650 российских БПЛА, в том числе наиболее опасные дроны-камикадзе "Ланцет" и Shahed. Он считает, что опубликованная официальная статистика Генштаба ВСУ по сбитым БПЛА оккупантов может быть заниженной, ведь никто не знает, сколько аппаратов Россия потеряла на оккупированных территориях Украины.

Также неясно, сколько коммерческих коптеров, таких как DJI Mavic и другие, было потеряно. Эти дроны в основном поставлялись российскими региональными администрациями и российскими волонтерами. Накануне полномасштабного вторжения в Украину российские военные располагали более чем 2000 БПЛА, не считая барражирующих боеприпасов, что свидетельствует о значительных потерях парка разведывательных и боевых дронов.

Количество сбитых российских беспилотников с момента нападения на Украину Фото: Генштаб ВСУ

Правительство России летом утвердило "Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года". В документе изложен базовый сценарий будущего развития и производства российской индустрии дронов. Он предполагает потребность в 330 тысячах сотрудников, к 2026 году и 1 миллион к 2030 году. За это время планируется создать 52 100 дронов.

Павел Лузин считает, что прогнозируемые цифры для работников индустрии дронов довольно нереалистичны, как и темпы производства. Существующий дефицит адекватных финансовых источников, технологий, оборудования и человеческого капитала у Москвы вряд ли позволит осуществить этот план, считает эксперт.

Например, серийное производство дрона С-70 "Охотник" было запланировано на 2023 год, но теперь отложено до 2025 года. Основная проблема заключается в отсутствии достаточного количества двигателей, поскольку первоначальный план был основан на использовании дизельных двигателей RED A03 немецкого производства.

Та же проблема актуальна и для разведывательно-боевого дрона "Орион". Центральный институт авиационного моторостроения в Москве совместно пытается разработать поршневой двигатель ADP-100/120, который должен заменить Rotax 914 австрийского производства. Однако сухая масса APD-100/120 составляет 96 килограммов против 74,7 килограмма у Rotax 914 со всеми его поддерживающими системами. Более того, 50 главных компонентов топливной системы АПД-100/120 по-прежнему поставляются из-за границы.

Эксперт делает вывод, что в ближайшие годы турбулентность в российской индустрии дронов сохранится, а может и усилиться. Москве станет все сложнее решать все вопросы, связанные с производством дронов, особенно в военной сфере.

Ранее Фокус сообщал, что Россия не прекратит атаки "Шахедами". Журналисты выяснили, что изменилось за год и к чему готовиться Украине.