ВС РФ перекрывают логистику: что говорят аналитики, военные и Генштаб о боях под Курском

Для атак в Курской области российское командование использует солдат КНДР и большое количество FPV-дронов, рассказали военные. Генштаб отчитался о 10 атаках ВС РФ.

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Вооруженные Силы Российской Федерации наступают на двух флангах в Курской области и пытаются зайти в Сумскую область. Враг приближается к логистическому пути Вооруженных сил Украины, по которому идут боеприпасы. Об угрожающей ситуации предупредили в Telegram-канале проекта DeepState. Фокус собрал информацию аналитиков, военных и Генерального штаба о боях под Курском.

Сообщение DeepState с анализом ситуации в Курской области появилось в 15:42 7 марта. Аналитики объяснили, что россияне рвутся вперед на западном фланге и пытаются добраться до украинских сел Журавка и Новенькое. Рядом с Журавками ВСУ успешно удерживают врага, объясняется в заметке. Между этим населенным пунктом и Новеньким подразделения РФ проникают в посадки и "складывается наиболее тяжелая ситуация". Ближайшая цель противника — добраться до села Басовка, отметили аналитики. Таким образом ВС РФ возьмут под огневой контроль логистику украинских бригад, которые воюют в Курской области, добавили они.

На восточном фланге ВС РФ усиленно атакуют возле села Куриловка Суджанского района Курской области, говорится в заметке. Вероятная цель врага — добраться до украинской логистики еще с одного направления, чтобы дополнительно осложнить ситуацию.

Аналитики также описали боевые возможности врага. Согласно данным DeepState, ВС РФ имеют большое количество FPV-дронов и разведывательных БПЛА. С помощью этих средств россияне бьют по всему, что "движется "в" или "из" Курщины".

"Как это все закончится — неизвестно", — подытоживается в заметке.

На карте DeepState можно увидеть населенные пункты, о которых упомянули аналитики, и расстояние до дороги, ведущей на Суджу.

Бои в Курской области — ситуация по состоянию на 7 марта, карта DeepState

Бои в Курской области — что говорят военные

Сержант ВСУ Артем Карякин, который ведет в X аккаунт "Східний", подтвердил, что ВС РФ массово используют беспилотники на Курском направлении. В заметке указано, что для ударов по украинским частям враг собрал все лучшие экипажи БПЛА, которые контролируют логистический путь. Кроме того, ухудшают ситуацию погодные условия: из-за изменения погоды дорога превратилась в болото и усложнила доставку оружия и боеприпасов ВСУ, написал он.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" утром 7 марта в канале "Офицер" сообщил, что в Курской области враг бросил в бой войска КНДР и давит на границу Сумской области.

На странице Facebook военного корреспондента Юлии Кириенко-Мериновой указано, что ситуация под Курском "очень сложная". По ее словам, враг прорвал украинскую оборону. При этом россиянам существенно помогли солдаты КНДР. В заметке указано, что северокорейцев "значительно больше" и именно они наступали. Солдаты из Северной Кореи изменили тактику: раньше они "бежали стадом", а теперь атакуют по двое-трое и на определенном расстоянии друг от друга, пояснила Юлия.

"Выходить ли из Курщины нашим пока речи нет. А вот будут ли резервы, чтобы стабилизировать линию, это вопрос", — говорится в заметке корреспондента.

Бои в Курской области — участие войск КНДР Фото: Скриншот

Издание "Украинская правда" пообщалась с бойцом Сил обороны, который анонимно рассказал о боях под Суджей. Он заявил, что ВС РФ "прорвали район блокировки", то есть участок, который украинцы удерживали, чтобы не попасть в окружение. Военный также пояснил, что под Куриловкой враг прорвался еще раньше, поскольку одна из бригад оставила позиции. После того, 5-6 марта, россияне увеличили количество атак и таким образом появился прорыв.

"Сейчас мы пытаемся стабилизировать ситуацию, чтобы противник не мог окончательно закрыть пути сообщения", — привели журналисты слова анонимного собеседника.

Генштаб ВСУ и аналитики ISW о Курской области

В аналитическом отчете Института изучения войны ISW от 6 марта говорится о продолжении атак ВС РФ в Курской области. Аналитики ссылаются на заявления российских военкоров, которые говорят о штурмах в районе Малой Локни и рвутся через украинскую границу в сторону Журавки.

Бои в Курской области — карта ISW по состоянию на 6 марта Фото: ISW

Генштаб ВСУ пока не комментировал изменение ситуации в Курской области. В отчете, который появился в 16 час. 7 марта, указано, что ВС РФ атаковали 10 раз, сбросили 16 авиабомб и провели почти 200 артударов. О других деталях боев на данном направлении командование не рассказало.

Отметим, 7 марта Фокус пообщался с соучредителем DeepState Романом Погорелым относительно боев в Курской области. Он подтвердил, что ВС РФ пытаются добраться до КПП "Суджа" и перерезать логистику по дороге Юнаковка-Суджа. По словам Погорелого, ситуация начала усложняться в январе 2025 года и на сегодня "достигла пика".

Напоминаем, 3 марта аналитики сообщили об определенных успехах ВСУ под Покровском и Курском.