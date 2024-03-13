Оставить РФ без топлива. Какие НПЗ атаковала Украина, и почему надо еще (карта)

Дроны-камикадзе последние два дня регулярно атакуют крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы РФ. Фокус пообщался со специалистами в отрасли, чтобы понять, почувствует ли на себе удар российская армия, и какой урон понес враг.

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С начала года беспилотники успешно атаковали по меньшей мере 8 крупных нефтеперерабатывающих заводов. Они производят десятки миллионов баррелей нефтепродуктов. Фокус разобрался, какой ущерб понесет РФ, насколько сложно восстановить производство и отразится ли это на вражеской армии.

Украина уже провела ряд атак на объекты нефтепереработки. По данным Главного управления разведки, РФ уже ограничила экспорт бензина после атаки на нефтеперерабатывающий завод в Санкт-Петербурге. Также СМИ писали, что Россия сократила объемы экспорта бензина и дизтоплива после атак Украины.

Куда били беспилотники — карта пораженных НПЗ в России

Фокус составил список пораженных нефтеперерабатывающих заводов РФ, которые стали целями беспилотников с начала года. В список вошли только НПЗ. Он не содержит нефтебаз и ситуаций, когда дроны падали на территории заводов:

Санкт-Петербург "Невский мазут" — 18 января. Туапсе — Туапсинский НПЗ — 24 января. Волгоград — Волгоградский НПЗ — 3 февраля. Краснодарский край — Ильский НПЗ и Афипский НПЗ — 9 февраля. Нижегородская область, Кстово — "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" — 12 марта. Рязань — Рязанский нефтеперерабатывающий завод — 13 марта. Нижегородская область, Кстово — 13 марта. Ленинградская область, Кириши — "Киришинефтеоргсинтез" — 13 марта.

12-13 марта целями беспилотников были крупнейшие НПЗ в РФ. Объект в Нижегородской области за год производит около 15 млн баррелей нефти, что составляет 5% от общего объема производства во всей России.

Карта пораженных НПЗ в России с начала 2024 года Фото: Фокус

Какой ущерб понесла Россия, и сколько времени понадобится на восстановление

Фокус обратился к эксперту Украинского института будущего (УИБ) Игорю Тышкевичу и эксперту по энергетике, директору специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадию Рябцеву, чтобы узнать, какой ущерб могли нанести дроны российским нефтеперерабатывающим заводам.

По мнению Игоря Тышкевича, пока рано делать выводы относительно нанесенного ущерба. Неизвестно, сколько запчастей есть у россиян, насколько большим был ущерб от удара.

Атакован Волгоградский НПЗ 3 февраля Фото: V1.RU

Геннадий Рябцев считает, что атаки на российские НПЗ пока что больше тревожат россиян, чем существенно влияют на общую картину нефтепереработки или распределения нефтепродуктов в России.

"Из всех новостей подтверждены попадания, которые привели к существенному сокращению переработки, только на Волгоградском и Нижегородском НПЗ. Если те сообщения, которые были ранее, будут подтверждены, можно говорить о возможном уменьшении объемов нефтепереработки в РФ по итогам 2024 года не более чем на 2%. То есть, +-2% это несущественное изменение объемов. Тем более не факт, что на других заводах объемы не изменятся, ведь могут распределить объемы. На мой взгляд, некорректно говорить об уменьшении объемов нефтепереработки в январе, о котором писали СМИ, ведь в России первые десять дней января традиционно являются праздничными днями, то есть никто не работает. Кроме того, январь — мертвый сезон, нет и объемов продаж", — рассуждает директор НТЦ "Психея".

Он добавляет, что атаки на НПЗ все равно усложнят логистику для РФ. Продолжение "инцидентов" может существенно повлиять на регулярность поставок нефтепродуктов не только для ВС РФ, но и для Москвы и области. Московской НПЗ уже давно не удовлетворяет потребности столицы РФ. Другие НПЗ — Нижегородский, Волгоградский — теперь будут меньше поставлять нефтепродуктов, а если атаки продолжатся, то могут возникнуть серьезные проблемы.

Московский НПЗ уже не обеспечивает топливом Москву и область

Также Игорь Тышкевич приводит аналогию с украинским Кременчугским НПЗ. Еще до начала полномасштабной войны нефтеперерабатывающий завод находился в не лучшем состоянии, но даже в такой ситуации ВС РФ понадобилось 4 атаки по 6-8 ракет Х-22, чтобы полностью остановить предприятие. При этом ракета Х-22 имеет боевую часть 960 кг.

В итоге эксперт пояснил Фокусу, что то, что сейчас атакуются НПЗ в России может быть лишь первым этапом. И в целом в РФ есть с десяток ключевых нефтеперерабатывающих заводов. Каждый из них имеет свою специализацию:

топливный — авиационный керосин, бензин, дизтопливо, и возможно, мазут;

топливно-битумный — топливо и битум, который нужен для производства асфальта;

горюче-смазочный — кроме топлива масла для техники и оборудования.

"Если Украина сможет повредить НПЗ, который производит моторно-трансмиссионные масла для танковых двигателей, а таких не очень много. Машины будут ездить, а сколько масла жрет танк, и как часто его надо подвозить? Или НПЗ, которые производят авиационный керосин — их еще меньше. Мы не знаем, какие цели ставит перед собой ГУР", — рассуждает эксперт УИМ.

Вместе с тем самым дорогим для российского бюджета будет замена установок первичной переработки нефтяного сырья, поскольку это самое уязвимое место всего НПЗ, и именно его поражение будет иметь наибольший эффект. На ремонт таких установок может не только уйти много средств, но и много времени — некоторое необходимое для замены оборудования россияне будут вынуждены заказывать за рубежом и в связи с санкциями покупать через третьи страны, на что понадобится более 6 месяцев

"Легче разрушить резервуар с бензином или нефтью, но такие резервуары быстро восстанавливаются. Что касается ударов по российским объектам, то значительно больший эффект будут иметь, безусловно, успешные атаки на установки первичной переработки нефти", — говорит Геннадий Рябцев.

Удар по НПЗ в Нижегородской области

По словам Геннадия Рябцева, попадание в Нижегородский НПЗ пришлось по блоку перегонки сырой нефти АВТ. Установка АВТ-6 была повреждена, а спутниковые снимки свидетельствуют, что она вообще упала. Поэтому не факт, что ее удастся восстановить даже за год.

"6 млн тонн в год — объемы переработки одной установкой. В год перерабатывают 280 млн тонн, и вот 6 млн тонн можно отминусовать. В январе на НПЗ в Нижнем Новгороде повредили установку каталитического крекинга, что означает изменение глубины переработки нефти, то есть изменится структура товарного производства, например, меньше будет производиться высокооктановых бензинов и больше мазута. Но в целом такая проблема решаема. По АВТ 6 — это тоже решаемо. Но нужна замена оборудования. Колонну АВТ можно изготовить в РФ, но внутренние устройства там импортные, а Китай их не производит. И они будут завозить через третьи страны. Поэтому быстрой замены не будет", — объясняет Рябцев.

Для чего РФ запретила экспорт бензина на 6 месяцев

Ограничение импорта бензина в РФ может свидетельствовать о подготовке к возможным вызовам с доступностью продукта, пояснил Фокусу Игорь Тышкевич.

"Бензин — это одна из последних фракций переработки нефти. Я хочу напомнить, что танки ездят на дизеле, корабли — на мазуте. Это первичные фракции при переработке нефти. По состоянию на сегодня угрозы для российской армии нет", — пояснил Тышкевич, есть ли сейчас угрозы для оккупационной армии.

Атаки БПЛА усугубляют проблемы в России на рынке горючего Фото: Pixabay

Геннадий Рябцев в свою очередь добавляет, что РФ в начале сезона всегда вводит ограничения на рынке, потому что весной будет пик спроса и власть вручную регулирует рынок и цены.

"Официально регулирования цен нет, но на встречах в Минэнерго РФ, куда приглашают представителей сетей и нефтеперерабатывающих компаний, всегда говорят, как можно или нельзя поднимать цены. Там идет ручное регулирование, которое является следствием того, что экспортноориентированная отрасль нефтепереработки в России не обращает внимания на потребности внутреннего рынка. И несмотря на то что Россия — государство-бензоколонка, но она не способна обеспечить потребителей достаточным количеством топлива надлежащего качества без введения таких вот средств ручного регулирования. При наличии обстрелов или без них они просто не способны это сделать. А атаки только усугубляют проблемы в России на рынке топлива", — пояснил Фокусу Рябцев.

Украина проверяет РФ — почему важно бить по российским нефтеперерабатывающим заводам

Нефтеперерабатывающий завод — это большой объект, который может занимать площадь в несколько сотен гектаров земли или около 5х5 км. Однако даже при таких условиях, по словам Игоря Тышкевича, есть смысл бить по ним беспилотниками. Украинские спецслужбы могут преследовать сразу несколько целей в атаках:

демонстрация способности поражать такие цели;

тестирует состояние ПВО у РФ;

тестирует изменения логистики и систему реакции у врага — это очень полезно для Украины;

психологическая — россияне будут не слишком "счастливы", потому что НПЗ — это объект повышенной опасности;

военный результат — России надо будет прикрывать объекты НПЗ, но возникает вопрос чем. Им придется либо перетаскивать ЗРК с других объектов и делать их незащищенными, либо забирать ПВО с фронта и тем самым делать незащищенными другие цели.

"С точки зрения НПЗ, его можно остановить. Однако для этого нужна или одна массированная атака из десятка, а лучше двух десятков БПЛА, которые поразят критическую инфраструктуру, или желательно несколько таких атак подряд. Тогда мы сможем говорить, что это сможет остановить НПЗ на несколько месяцев. Если же поразят критические импортные установки, то тогда остановка производства продлится не недели или месяцы, а год, но для этого масштабы атак должны быть значительно больше", — заявил специалист Украинского института будущего.