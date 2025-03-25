Перемирие по линии фронта на 30 дней: как к идее Трампа относятся украинцы (инфографика)

Украинцы в основном положительно относятся к предложению о прекращении огня, как показал опрос КМИС. Однако у народа есть собственные требования относительно условий, на которых будет заключено перемирие.

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После переговоров Украины и США 11 марта было объявлено предложение о 30-дневном перемирии. Киевский международный институт социологии (КМИС) выяснил отношение украинцев к идее прекращения огня.

Опрос длился с 12 по 22 марта. Исследователи общались по телефону с жителями подконтрольных ныне Украине территорий, номера которых выбрали случайно. Всего интервью взяли у 1326 человек. Все респонденты — совершеннолетние.

Абсолютное большинство восприняло идею перемирия на 30 дней положительно. Чаще всего украинцы указывали, что это — способ продемонстрировали нежелание Россией мира или нарушение ею договоренностей. Еще 12% отметили, что это — способ разблокировать военную помощь, поставки которой прекращали США. Другие определили прекращение огня как шаг к будущему миру на приемлемых условиях.

Один из негативных для Украины ответов выбрали лишь 17%. Большинство респондентов из этой группы считают перемирие ошибкой, которая может ослабить страну. Еще 7% выбрали вариант, что это — шаг отчаяния из-за сложностей на передовой, и 2% увидели в этом шаг к капитуляции.

Уже после того, как президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с лидером РФ Владимиром Путиным, украинцев расспросили об отношении к озвученным Кремлем условиям. Речь идет о прекращении военной помощи Западу и обмена разведданными, а также паузу в мобилизации.

Абсолютное большинство определило требования РФ для перемирия как категорически неприемлемые. Согласных на них согласиться оказалось 16%, и для большинства из них это — трудный выбор.

Не обошли вниманием и вопрос гарантий безопасности. Большинство украинцев категорически не принимают прекращение огня за линией фронта без всяких гарантий. В целом предложение, хотя и в основном без энтузиазма, готовы поддержать 32%.

Если же перемирие будет с гарантиями, его уже готовы поддержать более половины украинцев, хоть и неохотно. Разница между отношением к предложенным вариантам самих гарантов — достаточно небольшая.

Фаворитом стал вариант с размещением западных миротворцев, но 34% — против. На втором месте — членство в НАТО (32% против), далее — усиление военной поддержки (против 35%).

Респондентов также спросили, как лучше действовать, если будет окончательно прекращена поддержка со стороны США. 82% выступили за то, чтобы продолжать борьбу. Лишь 8% опрошенных признались, что в таком случае склоняются к тому, чтобы Украина приняла капитуляцию.

Напомним, в росСМИ сообщили, что Москва на переговорах с США требует отдать ей четыре области — Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую. Речь идет о регионах в их административных границах. Россияне аргументируют это тем, что их Конституция не предусматривает механизма для выхода регионов из состава РФ.

В Госдепе США рассказали, когда будут обсуждаться условия длительного мира в Украине. По словам пресс-секретаря Тэмми Брюс, мир "никогда не был настолько близок к полному прекращению огня", как сейчас.