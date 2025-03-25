Перемир'я за лінією фронту на 30 днів: як до ідеї Трампа ставляться українці (інфографіка)

Українці здебільшого позитивно ставляться до пропозиції щодо припинення вогню, як показало опитування КМІС. Однак у народу є власні вимоги щодо умов, на яких буде укладено перемир’я.

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Після переговорів України й США 11 березня було оголошено пропозицію щодо 30-денного перемир’я. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) з’ясував ставлення українців до ідеї припинення вогню.

Опитування тривало з 12 по 22 березня. Дослідники спілкувались телефоном з мешканцями підконтрольних нині Україні територій, номери яких обрали випадково. Загалом інтерв’ю взяли у 1326 осіб. Усі респонденти — повнолітні.

Абсолютна більшість сприйняла ідею перемир’я на 30 днів позитивно. Найчастіше українці вказували, що це — спосіб продемонстрували небажання Росією миру або порушення нею домовленостей. Ще 12% наголосили, що це — спосіб розблокувати військову допомогу, постачання якої припиняли США. Інші визначили припинення вогню як крок до майбутнього миру на прийнятних умовах.

Одну з негативних для України відповідей обрали лише 17%. Більшість респондентів з цієї групи вважають перемир’я помилкою, яка може ослабити країну. Ще 7% обрали варіант, що це — крок відчаю через складнощі на передовій, і 2% побачили у цьому крок до капітуляції.

Вже після того, як президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з лідером РФ Володимиром Путіним, українців розпитали про ставлення до озвучених Кремлем умов. Йдеться про припинення військової допомоги Заходу й обміну розвідданими, а також паузу в мобілізації.

Абсолютна більшість визначила вимоги РФ для перемир’я як категорично неприйнятні. Згодних на них погодитися виявилося 16%, і для більшості з них це — важкий вибір.

Не оминули увагою і питання гарантій безпеки. Більшість українців категорично не приймають припинення вогню за лінією фронту без жодних гарантій. Загалом пропозицію, хоч і здебільшого без ентузіазму, готові підтримати 32%.

Якщо ж перемир’я буде з гарантіями, його вже готові підтримати понад половина українців, хоч і неохоче. Різниця між ставленням до запропонованих варіантів самих гарантів — досить невелика.

Фаворитом став варіант з розміщенням західних миротворців, але 34% — проти. На другому місці — членство у НАТО (32% проти), далі — посилення військової підтримки (проти 35%).

Респондентів також запитали, як краще діяти, якщо буде остаточно припинена підтримка з боку США. 82% виступили за те, щоб продовжувати боротьбу. Лише 8% опитаних зізнались, що в такому випадку схиляються до того, щоб Україна прийняла капітуляцію.

Нагадаємо, у росЗМІ повідомили, що Москва на переговорах зі США вимагає віддати їй чотири області — Донецьку, Луганську, Запорізьку й Херсонську. Йдеться про регіони у їхніх адміністративних кордонах. Росіяни аргументують це тим, що їхня Конституція не передбачає механізму для виходу регіонів зі складу РФ.

У Держдепі США розповіли, коли обговорюватимуться умови тривалого миру в Україні. Зі слів речниці Теммі Брюс, світ "ніколи не був настільки близьким до повного припинення вогню", як зараз.