Ультиматум России. Шесть пунктов шантажа Украины и Запада

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В последние дни многие публичные спикеры со стороны Российской Федерации сделали заявления о готовности к переговорам о перемирии. Так, 25 августа в кулуарах Госдумы РФ председатель Комитета по международным делам Л. Слуцкий заявил, что если украинская сторона заявит, что готова к переговорам в любом формате и на любом уровне, то российская сторона будет это рассматривать.

Вероятно, об открытости к переговорам со стороны России могло быть сообщено на закрытой части переговоров во время визита президента Турции Р. Эрдогана в Украину 18 августа. Турецкий лидер заявил о готовности быть посредником в переговорах об обмене военнопленными в конце войны. О сигналах с российской стороны сообщал также Д. Арахамия. Публично на этих переговорах Россия может вновь объявить перечень политических требований к Украине, которые являются неприемлемыми и не соответствуют военному результату боевых действий. Программой-минимум для российской стороны может быть объявление бессрочного прекращения огня.

Российское руководство обеспокоено взрывами в тыловых районах, в том числе на военных объектах оккупированного Крыма. Прекращение огня позволит российской армии провести перегруппировку вооруженных формирований без рисков огневого поражения в местах дислокации.

Украинская сторона выдвинула свои условия для проведения переговоров. После встречи с Р. Эрдоганом и А. Гутеррешем президент В. Зеленский заявил, что нельзя доверять Российской Федерации, поэтому переговоры с Россией можно будет вести только после вывода российских войск со всех временно оккупированных украинских территорий. В дальнейших заявлениях В. Зеленский объяснил, что не собирается подписывать соглашения по типу минских договоренностей, поскольку считает это ловушкой и действиями, которые будут иметь отрицательный для Украины результат.

На прошлой неделе заявления о недопустимости и невозможности перемирия с Россией сделали сразу несколько спикеров лидеров западных стран. Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что начинать с Россией переговоры о прекращении войны в Украине сейчас нет смысла. Западные лидеры говорят о готовности к долговременной поддержки Украины и к пониманию энергетических и экономических вызовов, которые будут иметь их страны в следствии российской агрессии.

Чтобы добиться своих задач и склонить европейское руководство к переговорам, а западных политиков — к изменению позиции, Россия объявляет о планах эскалации ситуации. Это выглядит фактически как шантаж и повышение ставок:

Шантаж первый

Утечка информации о возможных ракетных ударах по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам Украины привели к официальным заявлениям посольства США и усилению режима безопасности в центре Киева. Россия и дальше будет угрожать совершить атаки на гражданские объекты, требуя переговоров на своих условиях.

Шантаж второй

Оккупанты не останавливают подготовку к проведению псевдореферендумов на оккупированных территориях, угрожая присоединить их к Российской Федерации и распространить на эти территории действие военной доктрины РФ. Якобы после аннексии в ответ на попытки освободить эти территории российские войска смогут применить оружие массового впечатления. Даты референдумов не называются, однако провести их 11 сентября становится почти невозможно даже технически.

Шантаж третий

Нагнетание ситуации вокруг Запорожской АЭС является прежде всего шантажом западных стран. Угроза техногенной катастрофы, по мнению российского руководства, должна заставить Запад пойти на уступки.

Шантаж четвертый

Продолжается использование поставок энергоносителей в Европу в качестве оружия. Высокие цены на газ могли бы привести к политическим протестам в европейских странах и повлиять на позицию правительств в отношении войны в Украине.

Шантаж пятый

Планы по проведению шоу в Мариуполе под названием "Суд над пленными украинскими военнослужащими" нарушают Женевские конвенции, и рассчитаны прежде всего на российскую публику, однако являются также элементом эмоционального шантажа. В Украине высоко ценят подвиг бойцов "Азова" и судилище над ними будут пытаться использовать для информационных атак.

Шантаж шестой

В. Путина об увеличении численности вооруженных сил на 137 тысяч военнослужащих должен стать сигналом о готовности к большой мобилизации и тотальной войне. В то же время общая мобилизация может иметь деструктивные последствия для самого российского общества, поэтому подобные решения имеют неоднозначный эффект.

Возможные военные успехи Украины в первой половине осени 2022 года могут укрепить позиции Украины и союзников. Если Запад будет последовательным в своих требованиях, то окажется, что Россия не имеет других аргументов для поднятия ставок. Можно прогнозировать обмен позициями в ходе встречи G20 в Индонезии. Там вряд ли будет подписано большое мирное соглашение, однако в присутствии лидеров ведущих стран мира будет продемонстрирована реальная картина, которая будет базироваться прежде всего на последствиях осенней военной кампании.

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