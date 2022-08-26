Около 140 тысяч человек. Россия раскрыла реальные потери на войне

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К началу марта мы, используя информацию из сети источников, как на временно оккупированных территориях, так и в Беларуси, стали публиковать свои отчеты о потерях российских оккупантов. Учитывались не только погибших, но и раненных.

Со временем приходящая информация уменьшалась, источников становилось меньше и на сегодня публикации, посвященные потерям, прекратились. В первую очередь именно по этой причине – потеря источников.

Последняя публикация сделана 30 июля, и тогда санитарные потери, по нашим данным, значились как 79,5 тыс. человек. В свою очередь невозвратные санитарные потери составляли 42,5 тыс.

Суммарные потери российских оккупационных войск по состоянию на 30.07.2022 были 122 тыс. чел.

Отдельно замечу, что достоверность передаваемой нам информации для формирования общей картины и наших обобщенных данных неоднократно отмечалась благодаря сообщениям высокопоставленных представителей Пентагона.

Например, к апрелю, в тогда еще регулярной сводке мы отмечали, что потери РОВ составляют 1/3 от их первоначального состава. А уже 6 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга отметил, что в Украине сконцентрировано 60% от той группировки российских войск, которая была задействована во вторжении, чем подтвердил наши данные о потерях РОВ.

Так это все к чему?

Если бы ведение подсчета не прекратилось и сохранить средний показатель ежедневных санитарных потерь российских оккупантов, то мы сегодня с вами имели бы именно эти данные – от 135 до 140 тыс.

А потому, да, я полностью уверен, что этим довольно нестандартным числом, 137 тыс., Путин раскрыл реальные потери российских оккупационных войск, которые необходимо компенсировать.

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