Близько 140 тисяч людей. Росія розкрила реальні втрати на війні

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На початку березня ми, використовуючи інформацію з мережі джерел як на тимчасово окупованих територіях, так і в Білорусі, почали публікувати свої звіти про втрати російських окупантів. Враховували не лише загиблих, а й поранених.

Згодом інформація, яка надходила, зменшувалася, джерел ставало менше і на сьогодні публікації, присвячені втратам, припинилися. Насамперед саме з цієї причини –- втрата джерел.

Остання публікація зроблена 30 липня, і тоді санітарні втрати, за нашими даними, значилися як 79,5 тис. осіб. Зі свого боку безповоротні санітарні втрати становили 42,5 тис.

Сумарні втрати російських окупаційних військ за станом 30.07.2022 були 122 тис. осіб.

Окремо зауважу, що достовірність інформації, яку передають нам, для формування загальної картини та наших узагальнених даних неодноразово відзначалася завдяки повідомленням високопоставлених представників Пентагону.

Наприклад, до квітня, в тоді ще регулярному зведенні ми зазначали, що втрати РОВ становлять 1/3 від їх початкового складу. А вже 6 квітня прессекретар Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу зазначив, що в Україні сконцентровано 60% від того угруповання російських військ, яке задіяне у вторгненні, чим підтвердив наші дані про втрати РОВ.

То це все до чого?

Якби ведення підрахунку не припинилося і зберегти середній показник щоденних санітарних втрат російських окупантів, ми сьогодні з вами мали б саме ці дані — від 135 до 140 тис.

А тому, так, я повністю впевнений, що цією досить нестандартною кількістю, 137 тис., Путін розкрив реальні втрати російських окупаційних військ, які необхідно компенсувати.

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