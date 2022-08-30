ВСУ уничтожили яхт-клуб в Новой Каховке с руководством ВС РФ, – Хлань (видео)

Украинские военные продвигаются на пути к оккупированному Херсону, уничтожая российские военные базы и объекты.

Украинские военные нанесли удар по яхт-клубу в оккупированной Новой Каховке. Там находилась база с руководящего состава ВС РФ. Об этом сообщает депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

По словам депутата, за сутки ВСУ нанесли целый ряд ударов. В командовании "Юг" сообщили об уничтожении ЗРК С-300, танков, гаубиц, "Градов", "Ураганов" и другого оружия. Также был поражен яхт-клуб, в отеле которого находился офицерский состав российских войск.

Хлань подтвердил новый удар по Антоновскому мосту и еще даже не построенной переправой под мостом. Понтонные переправа также уничтожена в Львово, что рядом с Новой Каховкой.

"Было уничтожено расположение врага руководящего состава в яхт-клубе Новой Каховке — это отель, где жили оккупанты. Это фешенебельный отель для Новой Каховки, и именно там расположилось руководство оккупантов", — рассказал депутат облсовета.

ВСУ продвигаются ближе к Херсона, что дает надежду на его деоккупацию, резюмировал Хлань

Напомним, в британской разведке заявили, что продвижение ВСУ будет зависеть от возможностей РФ усилить южное направление.

29 августа в ОК "Юг" сообщили о наступлении ВСУ на многих направлениях юга Украины.