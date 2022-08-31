"У них сильно тріщало": у ЗСУ прокоментували заяву Росії про провал контрнаступу

У ОК "Південь" зазначають, що, судячи з розповідей полонених росіян, замкнене на правому березі угруповання окупантів дуже демотивоване.

У міноборони РФ заявили, що контрнаступ ЗСУ на півдні України "з тріском провалився". Прессекретар оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк відповіла на цю заяву з іронією.

"У них так сильно трішало, що вони сприйняли свій тріск за наш, напевно, і тому не відчули реального стану справ, — сказала вона в ефірі марафону "Єдині новини". — У результаті все покаже час і наша витримка".

За словами Гуменюк, судячи з розповідей полонених, морально-психологічний стан російських солдатів, які перебувають на правому березі Дніпра в Херсонській області, дуже розхитаний. Росіяни у розпачі й демотивовані, бо розуміють, що офіцерський склад не налаштований на жодні бойові дії і хоче перебратися на лівий берег.

"Вони намагаються втримати рядовий склад на передових рубежах та імітують переміщення підрозділів так, щоб у людей, які перебувають там, складалося враження, що підходить поповнення або якісь резерви, — зазначила Наталія Гуменюк. — А насправді, коли вони починають між собою спілкуватися, розуміють, що просто перекинуті з одного географічного положення до іншого, а сили витрачаються ті самі".

За словами прессекретаря, зараз сили оборони півдня України продовжують знищувати склади боєприпасів, логістичні центри ворога та припиняти транспортне сполучення для підтягування його резервів.

"Ця робота досить результативна. Ми не можемо не радіти знищенню ЗРК С-300, якими довгий час ворог обстрілював Миколаїв", — наголосила вона.

Нагадаємо, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що протягом усього дня 30 серпня українські сили завдавали ударів по окупантам: дісталося ремонтним базам, складам та скупченням живої сили. За його словами, у Таврійську детонували боєприпаси, також були вибухи у Бериславі, Новій Каховці, Олешках та Новій Збур'ївці.