Изюм на очереди: ВСУ освободили около 2500 кв. км. в Харьковской области, – ISW

Если военные разорвут наземные линии связи россиян, то ВС РФ окажутся в котле в Изюме. 10 сентября может стать решающим днем на этом участке фронта.

Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления на Харьковском направлении освободили около 2,5 тыс. кв. км. Об этом в своем обзоре за 9 сентября пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Как уточняется, вчера украинские военные продолжали наступление на Купянск и Изюм, принимая меры по изоляции российской изюмской группировки войск.

Так, если ВСУ удастся разорвать наземные логистические цепочки ВС РФ, то они смогут создать котел вокруг Изюма. Это, в свою очередь, обрушит большую часть российских позиций на северо-востоке Украины, говорят в ISW.

[ + – ] Карта боев на Харьковском направлении 9 сентября.

Параллельно с этим Кремль перебрасывает ресурсы на линию Харьков-Изюм, пытаясь остановить наступление украинских войск.

Министерство обороны России и кремлевские СМИ опубликовали кадры российских военных колонн, которые якобы направлялись для усиления Купянского, Изюмского и общего Харьковского направлений. При этом Москва публично не признает успехи ВСУ в этом регионе.

В то же время, некоторые российские военные блогеры критикуют командование за то, что оно сначала передислоцировало харьковские подразделения, чтобы теперь вернуть их на то же место.

Ранее российских военных, находившихся на линии Харьков-Изюм , перебрасывали на Южную ось, чтобы отразить угрозу контрнаступления Украины в Херсонской области, которое было широко анонсировано украинским военным командованием. Частично войска ВС РФ отправили на Донбасс, чтобы возобновить наступательные операции к западу от Донецка.

Как сообщает ISW, успешное украинское контрнаступление сводит на нет все усилия Кремля превратить Изюм в зону экономии сил.

Российские пропагандистские блогеры также пишут, что 10 сентября станет решающим днем на этом участке фронта, если россияне не смогут вовремя перебросить сюда резервы.

Напомним, украинские военные прорвались в тыл ВС РФ и захватили технику вместе с экипажами. Среди пленных оказались уроженцы Узбекистана, которые ради денег приехали воевать в Украину в составе ЧВК "Редут".

Ранее мы писали о том, что в Купянске разрушен стратегический мост через Оскол, разделяющий город на западную и восточную части. У захватчиков не будет возможности получить подкрепление.