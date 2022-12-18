"Вестник хороших новостей": росСМИ получили команду улучшить имидж Путна и Минобороны РФ, — ISW

По мнению экспертов, Кремль пытается повысить рейтинги Путина и военного руководства РФ на фоне резкой критики со стороны националистических сообществ.

Related video

В Кремле решили изобразить президента РФ Владимира Путина как компетентного руководителя военного времени и реабилитировать имидж Министерства обороны России. Для этого в российских СМИ рекламируют встречу Путина с объединенным штабом Вооруженных сил России 17 декабря, где он якобы работал в течение всего дня. К такому выводу пришли военные эксперты из Института изучения войны (ISW).

В новом отчете говорится, что Путин посетил объединенный штаб ВС РФ, заслушал доклады о ходе "специальной военной операции" в Украине, а также провел совещание с объединенным штабом и отдельное совещание с командирами.

Российские СМИ опубликовали кадры совещания с объединенным штабом, на которых видно, что на нем присутствовали начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и командующий Объединенной группировкой войск в Украине генерал армии Сергей Суровикин.

Вместе с тем аналитики отметили, что на кадрах не видно других высших офицеров российского генштаба. Вероятно, Кремль предал огласке эту встречу, чтобы представить Путина в качестве основательно вовлеченного в планирование и ведение войны в Украине. Это может быть связано с тем, что в последнее время представители националистических сообществ подвергли резкой критике руководство Минобороны РФ и лично Путина за положение дел на фронте.

Вероятно, Кремль сознательно предал огласке участие Герасимова, Шойгу и Суровикина во встрече с Путиным, чтобы представить Минобороны РФ как организованную, единую и эффективную боевую структуру и оградить высшее военное командование от дальнейшей критики на фоне отсутствия побед российской армии в Украине.

Комментируя действия Кремля, военные эксперты полагают, что попытки реабилитировать имидж военного руководства РФ осуществляются с целью уравновесить растущее влияние "кадыровцев" и "вагнеровцев", которые по мнению некоторый российских "военкоров" сейчас являются самыми боеспособными группировками на фронте.

Кремль, скорее всего, стремится представить Путина как лидера, поддерживающего связь с российским народом. Для этого было поручено губернаторам регионов подготовить "позитивную повестку дня" новостей и событий, в которых Путин может принять участие. Эксперты также отметили, что таким образом Путина хотят представить как "вестника хороших новостей" на фоне снижения социального благополучия граждан и их усталости от войны.

Однако такие перспективы призрачны, считают в ISW, так как отсутствие реального содержательного диалога между властями и гражданами РФ создает имидж для Минобороны, который российские националисты обозвали "российское министерство камуфляжных селфи".

Важно

Новая Гаага. Какой трибунал для Путина предлагает организовать Европа

Ранее сообщалось, что Владимир Путин решил отменить традиционное предновогоднее послание к Федеральному собранию. По словам спикера Кремля, Дмитрия Пескова, Путин также не будет принимать участие в хоккейном матче, который накануне Нового года проходит на Красной площади.