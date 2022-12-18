"Вестник хороших новостей": росСМИ получили команду улучшить имидж Путна и Минобороны РФ, — ISW
По мнению экспертов, Кремль пытается повысить рейтинги Путина и военного руководства РФ на фоне резкой критики со стороны националистических сообществ.
В Кремле решили изобразить президента РФ Владимира Путина как компетентного руководителя военного времени и реабилитировать имидж Министерства обороны России. Для этого в российских СМИ рекламируют встречу Путина с объединенным штабом Вооруженных сил России 17 декабря, где он якобы работал в течение всего дня. К такому выводу пришли военные эксперты из Института изучения войны (ISW).
В новом отчете говорится, что Путин посетил объединенный штаб ВС РФ, заслушал доклады о ходе "специальной военной операции" в Украине, а также провел совещание с объединенным штабом и отдельное совещание с командирами.
Российские СМИ опубликовали кадры совещания с объединенным штабом, на которых видно, что на нем присутствовали начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и командующий Объединенной группировкой войск в Украине генерал армии Сергей Суровикин.
Вместе с тем аналитики отметили, что на кадрах не видно других высших офицеров российского генштаба. Вероятно, Кремль предал огласке эту встречу, чтобы представить Путина в качестве основательно вовлеченного в планирование и ведение войны в Украине. Это может быть связано с тем, что в последнее время представители националистических сообществ подвергли резкой критике руководство Минобороны РФ и лично Путина за положение дел на фронте.
Вероятно, Кремль сознательно предал огласке участие Герасимова, Шойгу и Суровикина во встрече с Путиным, чтобы представить Минобороны РФ как организованную, единую и эффективную боевую структуру и оградить высшее военное командование от дальнейшей критики на фоне отсутствия побед российской армии в Украине.
Комментируя действия Кремля, военные эксперты полагают, что попытки реабилитировать имидж военного руководства РФ осуществляются с целью уравновесить растущее влияние "кадыровцев" и "вагнеровцев", которые по мнению некоторый российских "военкоров" сейчас являются самыми боеспособными группировками на фронте.
Кремль, скорее всего, стремится представить Путина как лидера, поддерживающего связь с российским народом. Для этого было поручено губернаторам регионов подготовить "позитивную повестку дня" новостей и событий, в которых Путин может принять участие. Эксперты также отметили, что таким образом Путина хотят представить как "вестника хороших новостей" на фоне снижения социального благополучия граждан и их усталости от войны.
Однако такие перспективы призрачны, считают в ISW, так как отсутствие реального содержательного диалога между властями и гражданами РФ создает имидж для Минобороны, который российские националисты обозвали "российское министерство камуфляжных селфи".Важно
Ранее сообщалось, что Владимир Путин решил отменить традиционное предновогоднее послание к Федеральному собранию. По словам спикера Кремля, Дмитрия Пескова, Путин также не будет принимать участие в хоккейном матче, который накануне Нового года проходит на Красной площади.