Путин уже решил создать крупнейшую военную угрозу Европе, — расследователи

По мнению военных расследователей из ISW, Путин может решить распределять государственные средства на армию в ущерб экономическому росту и комфорту потребителей, как это было в советские времена.

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21 декабря, на совещании Министерства обороны с участием главы оборонного ведомства Сергея Шойгу президент РФ Владимир Путин сделал ряд любопытных заявлений, которые изучил американский аналитический центр "Институт изучения войны".

Военные расследователи пришли к ряду примечательных выводов.

Во-первых, Владимир Путин пообещал обеспечить армию всем необходимым, отметив, что не будет финансовых ограничений в том, что касается ресурсов.

Аналитики отмечают, что российский президент пытается успокоить сообщество, поддерживающее войну, в том числе и "военкоров".

Но эти заявления также могут указывать на радикальное изменение подхода, который использует Москва применительно к войне в Украине, что, ко всему прочему, может иметь последствия для Европы в целом.

"Неудачи российской армии в Украине могут убедить Путина в необходимости изменений в том, что касается стратегического выделения ресурсов для армии", — сообщает ISW.

По мнению военных исследователей, Путин может решить распределять государственные средства на армию в ущерб экономическому росту и комфорту потребителей, как это было в советские времена.

Для столь радикального изменения политического курса понадобятся ресурсы и время, но в целом это возможно.

"Рекомендации Шойгу, о которых он сообщил Путину в частном порядке, прежде чем озвучить публично, наряду с заявлениями Путина предоставить российской армии все необходимое, а также некоторые другие признаки, указывают на то, что Путин, возможно, уже решил создать существенную военную угрозу Европе, после того, как эта война завершится", — говорится в сообщении.

Напомним, что, по информации Генштаба РФ, российские войска сосредоточились на полном захвате Донецкой области.

Ранее Фокус сообщал, что в Мариуполе нашли более 10 тысяч новых могил. Российские войска роют новые траншеи. По данным украинского руководства, в городе за время боев в текущем году погибло по меньшей мере 25 тыс. жителей. Однако реальное число погибших может быть втрое больше.