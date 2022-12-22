Путін уже вирішив створити найбільшу військову загрозу Європі.

На думку військових розслідувачів із ISW, Путін може вирішити розподіляти державні кошти на армію на шкоду економічному зростанню та комфорту споживачів, як це було за радянських часів.

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21 грудня, на нараді Міністерства оборони за участю глави оборонного відомства Сергія Шойгу президент РФ Володимир Путін зробив низку цікавих заяв, які вивчив американський аналітичний центр "Інститут вивчення війни".

Військові розслідувачі дійшли ряду примітних висновків.

По-перше, Володимир Путін пообіцяв забезпечити армію всім необхідним, зазначивши, що не буде фінансових обмежень щодо ресурсів.

Аналітики зазначають, що російський президент намагається заспокоїти співтовариство, яке підтримує війну, у тому числі й "воєнкорів".

Але ці заяви також можуть вказувати на радикальну зміну підходу, який використовує Москва стосовно війни в Україні, що, до всього іншого, може мати наслідки для Європи в цілому.

"Невдачі російської армії в Україні можуть переконати Путіна у необхідності змін у тому, що стосується стратегічного виділення ресурсів для армії", — повідомляє ISW.

На думку військових дослідників, Путін може вирішити розподіляти державні кошти на армію, що шкодитиме економічному зростанню та комфорту споживачів, як це було за радянських часів.

Для такої радикальної зміни політичного курсу знадобляться ресурси та час, але загалом це можливо.

"Рекомендації Шойгу, про які він повідомив Путіну в приватному порядку, перш ніж озвучити публічно, поряд із заявами Путіна надати російській армії все необхідне, а також деякі інші ознаки, вказують на те, що Путін, можливо, вже вирішив створити суттєву військову загрозу Європі, після того, як ця війна завершиться", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що, за інформацією Генштабу РФ, російські війська зосередилися на повному захопленні Донецької області.

Раніше Фокус повідомляв, що у Маріуполі знайшли понад 10 тисяч нових могил. Російські війська риють нові траншеї. За даними українського керівництва, у місті за час боїв цього року загинуло щонайменше 25 тис. мешканців. Однак реальна кількість загиблих може бути втричі більшою.