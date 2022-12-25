"Йому треба тягнути час": політолог розповів про новий план Путіна захоплення України

За словами експерта, глава Кремля необов'язково захоплюватиме українську столицю. Путін хоче відвернути ЗСУ від просування на сході та півдні України.

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Професор політології університету Мічигану Юрій Жуков заявив, що президент РФ Володимир Путін сподівається затягнути війну з Україною, щоб виснажити Захід. Він може здійснити нову спробу напасти на Київ навесні 2023 року. Про це пише видання Newsweek.

За словами Жукова, початкова спроба Путіна захопити столицю на початку війни у лютому не мала успіху. Швидше за все, ЗС РФ зазнає поразки і наступного разу, однак Путін і не хоче саме захоплювати українську столицю. Його план полягає в тому, щоб відвернути українські війська, а потім спробувати окупувати нові території на сході України.

Крім того, Жуков сказав, що Росія завдає ударів по критично важливій інфраструктурі України, змушуючи уряд обирати між підтримкою своїх військових зусиль та захистом цивільних центрів.

"Не зумівши завдати вирішального карколомного удару в початковій фазі війни, він робить ставку на те, що конфлікт, що затягнувся, зіграє на руку Росії. Це небезпідставне припущення, оскільки тривала війна вимагатиме постійної та наростальної військової допомоги Заходу", — сказав експерт.

Експерт вважає, що Україні дуже важко утримуватиме позиції, а тим більше звільнятиме території, якщо вона перестане отримувати військову допомогу від Заходу.

"От як Путін перемагає. Йому не потрібно відступати чи захоплювати Київ. Йому просто треба тягнути час і чекати, доки політична підтримка Заходу впаде", — сказав експерт.

Раніше Фокус писав, що історик розповіла, що було б зі світом, якби Росія захопила Україну. За словами експерта, РФ побудувала б в Україні безліч концтаборів, НАТО довелося б готуватися до вторгнення Росії до Польщі, а Китай спробував би захопити Тайвань.

Ще повідомлялося, що у Молдові пропонують демілітаризувати Придністров'я за допомогою України та НАТО. Запитання окупованого регіону, як вважає депутат президентської партії Оазу Нантой, необхідно вирішувати силою без проведення переговорів із Тирасполем.