"Ему нужно тянуть время": политолог рассказал о новом плане Путина захвата Украины

По словам эксперта, глава Кремля необязательно захватывать украинскую столицу. Путин хочет отвлечь ВСУ от продвижения на востоке и юге Украины.

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Профессор политологии Мичиганского университета Юрий Жуков заявил, что президент РФ Владимир Путин надеется затянуть войну с Украиной, чтобы истощить Запад. Он может предпринять новую попытку напасть на Киев весной 2023 года. Об этом пишет издание Newsweek.

По словам Жукова, первоначальная попытка Путина захватить столицу в начале войны в феврале не увенчалась успехом. Скорее всего, ВС РФ потерпят поражение и в следующий раз, однако Путин и не хочет именно захватывать украинскую столицу. Его план состоит в том, чтобы отвлечь украинские войска, а затем попробовать оккупировать новые территории на востоке Украины.

Кроме того, Жуков сказал, что Россия наносит удары по критически важной инфраструктуре Украины, заставляя правительство выбирать между поддержкой своих военных усилий и защитой гражданских центров.

"Не сумев нанести решающий нокаутирующий удар в начальной фазе войны, он делает ставку на то, что затянувшийся конфликт сыграет на руку России. Это небезосновательное предположение, поскольку длительная война потребует постоянной и нарастающей военной помощи Запада", — сказал эксперт.

Эксперт считает, что Украине будет очень тяжело удерживать позиции, а тем более освобождать территории, если она перестанет получать военную помощь от Запада.

"Вот как Путин побеждает. Ему не нужно отступать или захватывать Киев. Ему просто нужно тянуть время и ждать, пока политическая поддержка Запада рухнет", — сказал эксперт.

Ранее Фокус писал, что историк рассказала, что было бы с миром, если бы Россия захватила Украину. По словам эксперта, РФ построила бы в Украине множество концлагерей, НАТО бы пришлось готовиться к вторжению России в Польшу, а Китай попытался бы захватить Тайвань.

Еще сообщалось, что в Молдове предлагают демилитаризовать Приднестровье с помощью Украины и НАТО. Вопрос оккупированного региона, как считает депутат президентской партии Оазу Нантой, необходимо решать силой без проведения переговоров с Тирасполем.