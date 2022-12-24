В Молдове предлагают демилитаризовать Приднестровье с помощью Украины и НАТО

Вопрос оккупированного региона, как считает депутат президентской партии Оазу Нантой, необходимо решать силой без проведения переговоров с Тирасполем.

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Депутат президентской партии Молдовы "Действие и солидарность" Оазу Нантой считает, что вопрос Приднестровья нужно решать при содействии Украины и НАТО. Об этом сообщает молдавский NewsMaker.

Кишинев должен решить приднестровский конфликт путем не диалога с Тирасполем, а при помощи Украины и Альянса. По мнению Нантоя, режим в Тирасполе не имеет права на существование.

"Я не считаю, что так называемый приднестровский конфликт должен решаться на основе диалога с Тирасполем. Нет. Кишинев вместе со своими партнерами должен разработать план действий и представить его на рассмотрение. Те, кто принимает, могут быть прощены, а те, кто не принимает — просто должны уйти. Здесь мы не играем в переговоры, потому что этот режим не имеет права на существование", — заявил Оазу Нантой.

Также Нантой считает, что власти проигнорировали проблему автономии Гагаузии (регион на юге Молдовы, который был сформирован в 1994 году. Более 50% населения составляют гагузы, которые по результатам реферндума решили быть автономным регионам в составе Молдовы, – Фокус) . Он заявил, что Молдова — это суверенное и унитарное государство. А на митинги за автономию присылали российскую армию. Поэтому народный избранник призывает разобраться — люди хотят сохранить свою самобытность и культуру или же пытаются сделать из региона "русскую матрешку". Поэтому автономия должна быть превращена в органический элемент государственности Молдовы, а не стать элементом шантажа Кишинева.

Позднее в пресс-службе партии "Действие и солидарность" сообщили, что утверждения Оазы Нантоя являются личным мнением депутата и заявления не были согласованы с партией.

"Кишинев полон решимости добиться реинтеграции страны путем дипломатии и диалога", — резюмировали в пресс-службе партии.

Напомним, 19 декабря в молдавской разведке заявили, что в 2023 году будет очень высокий риск вторжения РФ в страну. Все будет зависеть от хода войны в Украине.

18 октября в Минобороны Молдовы назвали условия для объявления мобилизации в стране. Решение зависит от хода войны в Украине.