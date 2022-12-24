У Молдові пропонують демілітаризувати Придністров'я за допомогою України та НАТО

Запитання окупованого регіону, як вважає депутат президентської партії Оазу Нантой, необхідно вирішувати силою без проведення переговорів із Тирасполем.

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Депутат президентської партії Молдови "Дія та солідарність" Оазу Нантой вважає, що питання Придністров'я потрібно вирішувати за сприяння України та НАТО. Про це повідомляє молдавська газета NewsMaker.

Кишинів має вирішити придністровський конфлікт шляхом не діалогу з Тирасполем, а за допомогою України йАльянсу. На думку Нантоя, режим у Тирасполі не має права на існування.

"Я не вважаю, що так званий придністровський конфлікт має вирішуватися на основі діалогу з Тирасполем. Ні. Кишинів разом зі своїми партнерами має розробити план дій і подати його на розгляд. Ті, хто приймає, можуть бути вибачені, а ті, хто не приймає, — просто мають піти. Тут ми не граємо в переговори, тому що цей режим не має права на існування", — заявив Оазу Нантой.

Також Нантой вважає, що влада проігнорувала проблему автономії Гагаузії (регіон на півдні Молдови, який був сформований у 1994 році. Більше 50% населення становлять гагаузи, які за результатами референдуму вирішили бути автономним регіоном у складі Молдови — Фокус ). Він заявив, що Молдова — це суверенна й унітарна держава. А на мітинги за автономію надсилали російську армію. Тому народний обранець закликає розібратися — люди хочуть зберегти свою самобутність і культуру або намагаються зробити з регіону "російську матрьошку". Тому автономія має бути перетворена на органічний елемент державності Молдови, а не стати елементом шантажу Кишинева.

Пізніше в пресслужбі партії "Дія та солідарність" повідомили, що твердження Оази Нантоя є особистою думкою депутата і заяви не були узгоджені з партією.

"Кишинів сповнений рішучості домогтися реінтеграції країни шляхом дипломатії та діалогу", — резюмували в пресслужбі партії.

Нагадаємо, 19 грудня в молдавській розвідці заявили, що у 2023 році буде дуже високий ризик вторгнення РФ у країну. Все залежатиме від перебігу війни в Україні.

18 жовтня в Міноборони Молдови назвали умови для оголошення мобілізації в країні. Рішення залежить від перебігу війни в Україні.