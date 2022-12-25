Потери и нехватка боеприпасов: "группа Вагнера" теряет наступательный потенциал под Бахмутом, — ISW

Аналитики уверены, что российские оккупанты могут попытаться инициировать тактическую или оперативную паузу в этом районе.

Related video

Скорость продвижения российских войск и наемников "группы Вагнера" под Бахмутом сильно замедлилась. Так, даже российские военкоры признали это. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

В новом отчете говорится, что в ноябре и декабре российские войска совершили немного меньше общих наступлений в районе Бахмута по сравнению с октябрем. Там украинские силы оттеснили части "группы Вагнера" на позиции, которые они занимали несколько дней назад.

Кроме того, как заявили аналитик, российским силам, вероятно, будет сложно поддерживать темп своих наступательных операций в этом районе. Поэтому огни могут попытаться инициировать тактическую или оперативную паузу.

ISW сообщили, что в Минобороны Великобритании уверены, что войска РФ сейчас не имеют необходимого запаса артиллерийских боеприпасов для поддержки крупномасштабных наступательных операций. Более того, сообщения о тяжелых потерях "группы Вагнера" в районе Бахмута в последние недели также, вероятно, повлияли на нынешние оперативные возможности российских сил.

"Нехватка личного состава и боеприпасов российской армии, вероятно, не позволит вагнеровцам в ближайшей перспективе поддерживать нынешний высокий темп наступательных операций", — сказано в сообщении.

Ранее Фокус писал, что политолог рассказал о новом плане Путина захвата Украины. По словам эксперта, глава Кремля необязательно захватывать украинскую столицу. Путин хочет отвлечь ВСУ от продвижения на востоке и юге Украины.

Также сообщалось, что историк рассказала, что было бы с миром, если бы Россия захватила Украину. По словам эксперта, РФ построила бы в Украине множество концлагерей, НАТО бы пришлось готовиться к вторжению России в Польшу, а Китай попытался бы захватить Тайвань.

Еще напомним, что вице-президент Еврокомиссии предрек Путину и РФ печальное будущее. По словам Франса Тиммерманса, российский президент, как и Адольф Гитлер в 1943 году, уже потерпел поражение.