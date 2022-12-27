ВС РФ планировали захватить всю Донецкую область до конца года, — Минобороны

Замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что ВС РФ не могут удерживать всю линию фронта, поэтому перебрасывают силы на определенные участки, где пытаются достичь успехов. Сейчас ВС РФ пытаются окружить Бахмут.

Related video

Российские войска поставили задачу выйти на административные границы Донецкой области до конца 2022 года. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

По ее словам, ВС РФ сконцентрировали больше всего своих резервов военной техники и вооружения в районе Бахмута.

Она отметила, что россияне не могут удерживать всю линию фронта. В результате чего выбирают определенные направления для атак, куда перебрасывают максимальное количество сил и где, по их мнению, они могут достичь успехов.

Однако украинские войска продолжают удерживать Бахмут, оккупанты несут потери и не могут продвигаться дальше. Маляр уточнила, что у российских военных были незначительные успехи в этом районе, но ВСУ смогли вытеснить их.

"По состоянию на сегодня враг пытается окружить город и у них тоже это не получается", — добавила представительница Минобороны.

Напомним, 26 декабря спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что в боях за Бахмут может наступить оперативная пауза. По его словам, российские войска понесли большие потери, а оборона украинских войск истощена. Однако он добавил, что если у ВСУ будет достаточно сил и средств, то они смогут нанести удар, пока противник не будет способен наступать.

25 декабря СМИ писали, что Минобороны ФРГ не исключает новое наступление российских войск в апреле 2023 года, есть два сценария. В первом сценарии предполагается, что РФ попытается захватить Донбасс. Согласно второму сценарию, РФ начнет войну на два фронта, пойдет на Киев и попытается оккупировать всю Украину.