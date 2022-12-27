ЗС РФ планували захопити всю Донецьку область до кінця року, — Міноборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗС РФ не можуть утримувати всю лінію фронту, тому перекидають сили на певні ділянки, де намагаються досягти успіхів. Наразі ЗС РФ намагаються оточити Бахмут.

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Російські війська поставили завдання вийти на адміністративні кордони Донецької області до кінця 2022 року. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

За її словами, ЗС РФ сконцентрували найбільше своїх резервів військової техніки й озброєння в районі Бахмута.

Вона наголосила, що росіяни не можуть утримувати всю лінію фронту. Як наслідок обирають певні напрями для атак, куди перекидають максимальну кількість сил і де, на їхню думку, вони можуть досягти успіхів.

Однак українські війська продовжують утримувати Бахмут, окупанти зазнають втрат і не можуть просуватися далі. Маляр уточнила, що російські військові мали незначні успіхи в цьому районі, але ЗСУ змогли витіснити їх.

"Станом на сьогодні ворог намагається оточити місто й у них також це не виходить", — додала представниця Міноборони.

Нагадаємо, 26 грудня спікер Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий сказав, що в боях за Бахмут може настати оперативна пауза. За його словами, російські війська зазнали великих втрат, а оборона українських військ виснажена. Однак він додав, що якщо ЗСУ матиме достатньо сил і засобів, то вони зможуть завдати удару, поки противник не буде здатний наступати.

25 грудня ЗМІ писали, що Міноборони ФРН не заперечує можливості нового наступу російських військ у квітні 2023 року, є два сценарії. У першому сценарії передбачається, що РФ спробує захопити Донбас. Згідно з другим сценарієм РФ почне війну на два фронти, піде на Київ і спробує окупувати всю Україну.