Глава ГУР Буданов посетил передовые позиции ВСУ в Бахмуте (фото)

В пресс-службе украинской разведки рассказали, что Кирилл Буданов заслушал доклады командиров подразделений ГУР, определил задачи и наградил военных, которые особо отличились во время уничтожения российских войск.

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов посетил одну из самых горячих точек на линии фронта — город Бахмут Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

В ведомстве рассказали, что 27-28 декабря Буданов находился на передовых позициях украинских Сил обороны в Бахмуте, где работают разведчики-спецназовцы.

Генерал-майор заслушал доклады командиров подразделений ГУР, определил задачи и наградил военных, которые особо отличились во время уничтожения российских войск.

Напомним, 20 декабря президент Владимир Зеленский приехал с необъявленным визитом в Бахмут. Вместе с ним была замминистра обороны Анна Маляр. Глава государства наградил военных и посетил передовые позиции на этом участке фронта.

26 декабря спикер Восточной группировки ВСУ рассказал, что в боях за Бахмут возможна оперативная пауза, потому что российские войска несут большие потери, а оборона украинских войск истощена.

27 декабря Анна Маляр рассказала, что российские войска планировали захватить всю территорию Донецкой области до конца 2022 года. По ее словам, сейчас оккупанты пытаются окружить Бахмут. Оккупанты не могут удерживать всю линию фронта, поэтому перебрасывают силы на определенные участки, где пытаются достичь успехов.