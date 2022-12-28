Глава ГУР Буданов відвідав передові позиції ЗСУ у Бахмуті (фото)

У пресслужбі української розвідки розповіли, що Кирило Буданов заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР, визначив завдання та нагородив військових, які особливо відзначились під час знищення російських військ.

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Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відвідав одну із найгарячіших точок на лінії фронту — місто Бахмут Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

У відомстві розповіли, що 27-28 грудня Буданов перебував на передових позиціях українських сил оборони в Бахмуті, де працюють розвідники-спецназівці.

Генерал-майор заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР, визначив завдання та нагородив військових, які особливо відзначились під час знищення російських військ.

Нагадаємо, 20 грудня президент Володимир Зеленський приїхав із неоголошеним візитом до Бахмута. Разом із ним була заступник міністра оборони Ганна Маляр. Глава держави нагородив військових та відвідав передові позиції на цій ділянці фронту.

26 грудня спікер Східного угрупування ЗСУ розповів, що в боях за Бахмут можлива оперативна пауза тому, що російські війська зазнають великих втрат, а оборона українських військ виснажена.

27 грудня Ганна Маляр розповіла, що російські війська планували захопити всю територію Донецької області до кінця 2022 року. За її словами, зараз окупанти намагаються оточити Бахмут. Окупанти не можуть утримувати всю лінію фронту, тому перекидають сили на певні ділянки, де намагаються досягти успіхів.