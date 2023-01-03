Луганску приготовиться: с чего начнется масштабное освобождение Луганской области

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Я очень часто в своих заметках и комментариях отмечал, что освобождение Луганщины мне видится по сценарию Харьковщины. Правда, со своей спецификой. Например, на Харьковщине больше лесных массивов, а на Луганщине по ряду перспективных направлениях для контрнаступления превалируют болота.

В остальном эти плацдармы, как для большой и разнообразной Украины, как однояйцевые близнецы. Но близнецами они стали и по действиям российских оккупантов, которые абсолютно не изменили своим привычкам в любой непонятной ситуации все затыкать мясом, не включая мозги.

Например, российские оккупационные войска сейчас интенсивно пытаются насытить локацию минометными батареями, приписанными к 252 и 752 МСП. Также на линию соприкосновения загнали свежую и, что немаловажно, относительно укомплектованную БТГр из состава 35 МСБр 41 ОВА. Насыщение продолжается, но…

Но на сегодняшний день отрезок трассы Р-66 Сватово — Кременная находится под полным огневым контролем ВСУ, а в ряде локаций имеется физическое присутствие хорошо обученных, но не многословных и очень тихих ребят. То есть транспортное сообщение здесь невозможно.

В свою очередь, северный отрезок трассы Троицкое — Сватово пока только попадает под огневой контроль, но про физическое присутствие речи не идет, хотя такие дерзкие попытки предпринимались. А именно этот отрезок очень важный, ведь он является артерией из логистической России.

А теперь вспоминаем артерию на Харьковщине Волчанск — Великий Бурлук — Купянск — Изюм. Поступательный огневой контроль, а в последствии перерезание трассы стали решающими при контрнаступлении в Харьковской области. И это при том, что в Изюме концентрировалось много биомассы.

То есть накапливай — не накапливай, а как логистика отпадает, то остается только бежать. И в случае Луганщины бежать оккупантам придется аж до Старобельска, поскольку адекватных линий обороны у РОВ на этом отрезке нет.

Однако на сегодняшний день для реализации это сценария не хватает мелких деталей.

Российское командование, ограниченное на Луганщине по артиллерии, испытывающее дефицит БК, поступательно теряющее контроль над логистикой, затыкает дыры пехотой, лишенной полноценной системы управления и материально-технического обеспечения. Ничему не учатся. Ведь если бы учились, уже бы бежали.

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