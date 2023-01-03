На нуле под Донецком. Реальная история героизма военных ВСУ

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Позиция под Донецком. Очень сложная. Около 200 метров до россиян. В какой-то момент начинается просто шквал штурмов. Каждый день штурмы малыми группами, сбросы с коптеров, газовые гранаты, арта, снова штурмы. Ротацию позиции отсекли артой и коптерами, чтобы их нельзя было поменять, и штурмовали каждый день.

Позицию держали десять парней . В живых осталось трое. Их не могли сменить четыре дня. Комбриг ходил черный, как сама смерть, срывался, постоянно анализировал, что можно сделать, не жалели ничего, ни дорогих БПЛА, ни коптеров, ничего. Но вытащить на ротацию их не удавалось. Время, когда каждая минута — вечность. Когда каждый шорох — укол адреналина в мозг. А здесь — четыре дня.

На пятый день все же группа смогла зайти, чтобы вынести тела наших ребят и заменить выживших. И, услышав грохот техники, штурмовая группа россиян попыталась запрыгнуть в окопы.

И эти три парня ее уничтожили. После четырех тяжелых дней, у тел погибших собратьев, они уничтожили штурмовую группу, прежде чем выйти.

— У меня здесь ДРГ, прием.

— Какая еще ДРГ, заканчивай истерику. Сейчас, мы уже на подходе.

— Да говорю же ДРГ, они уже к блиндажу подползают.

— Точно ДРГ? Тебя не шкварит, реально ДРГ?

— Да, погоди, я их зах**рю.

…проходит несколько минут.

— Я их зах**рил, но там еще есть, когда там уже подойдут? О, еще лезут, я сейчас…

Штурм был отбит. Позиция за нами. Ребята понемногу, выгрызая куски земли у россиян и отражая штурмы "одноразовых", как их называют россияне, продолжают удерживать позиции.

И да, еще один момент. Уже когда смена запрыгнула в окопы и села рядом с выжившими.

— Нас здесь бросили, — сказал один из выживших. – Просто бросили.

— Слушай, почему мы вас здесь бросили? — возразил один из пришедших на замену ребят. — Сам в курсе, мы старались заменить вас. Ну, вот я, близкий родственник комбрига, и я с тобой здесь сейчас в окопе. Неужели я тебя бросил?

— А, ну тогда хорошо.

Железные люди. Героические поступки. Истории, которые проходят мимо. Истории о людях, благодаря которым держится Украина. Честь погибшим. Благодарность тем, кто выстоял.

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