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Мнения Российско-украинская война

США готовят революцию в войне с Россией. Украина, наконец, получит преимущество в артиллерии

"США передают ВСУ систему управления артиллерией IFADTS. Это революция контрбатарейной борьбы в войне с РФ. Украине дадут 18 комплектов IFADTS (International Field Artillery Tactical Data System). На поле боя это изменит буквально все". Мнение.

Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Военный журналист, главный редактор "Цензор.НЕТ"
eye 4014
артиллерия, контрбатарейная артиллерия, конрбатарейная борьба, IFADTS, AFATDS
Фото: army.mil | Американская автоматизированная система управления артиллерийских подразделений теперь будет в Украине
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Аналогичных систем на вооружении ВС РФ нет. Из-за значительного технологического и организационного отставания от НАТО россияне не смогут это скопировать. А мы сможем создать преимущество в управлении, для этого нужно понять приоритеты и открывающиеся возможности для ВСУ. Фактически мы полноценно внедряем американскую доктрину сетевой центрической войны, это следует осознать, проанализировав американские источники.

Что такое система IFADTS/AFATDS физически?

Это автоматизированная система управления артиллерийских подразделений, которая создает ситуационную осведомленность о своих и вражеских силах и определяет порядок действий подразделений и поражение целей. То есть это специальная военная сеть компьютеров, соединенных через терминал по каналам радиосвязи, защищенной от помех РЭБ. Компактный и мобильный командный пункт управления артиллерией, которой можно постоянно управлять с одного или нескольких ноутбуков в любых условиях в режиме реального времени.

В чем значение системы IFADTS/AFATDS для управления?

1. Система автоматизирует и ускоряет две ключевые составляющие боевого управления из "цикла Бойда" — ориентацию в обстановке и принятие решения командиром на поражение.

На войне имеет первостепенное значение не общее количество войск, орудий, снарядов, ракет, разведданных, а способность командиров иметь единый протокол взаимодействия со всеми подразделениями в зоне ответственности максимально быстро поражать определенные цели в конкретной точке в конкретное время, обеспечивая оптимальный маневр своих войск, рациональное использование ресурсов и корректировку своих действий за счет новых разведывательных данных и обратной связи.

2. Система позволяет реализовать современную американскую доктрину сетевой центрической войны:

— объединяет в единой системе всех операторов на поле и в тылу, которые получают общее видение обстановки и понимания действий других операторов;

— формирует единый протокол коммуникации, позволяющий мгновенно добавлять новые данные, корректировать обстановку всеми операторами системы, создавать обратную связь;

— устраняет вертикальную иерархию и необходимость согласования решений на поражение сверху вниз и снизу вверх, то есть позволяет принимать решение мгновенно;

— позволяет автоматизировать весь цикл боя от цели до ее поражения.

Как IFADTS/AFATDS изменит тактику в войне с РФ?

1. Максимальная скорость артиллерии необходима для ведения контрбатарейной борьбы и уничтожения огневых позиций русской артиллерии и минометов, сменяющих позиции после стрельбы. HIMARS, MLRS и такие самоходные пушки, как Pz2000, Ceasar, оборудованы автоматизированными системами управления огнем, которые интегрированы с IFADTS/AFATDS, то есть сразу после получения приказа на поражение цели на экране командир артиллерийско-ракетного подразделения введет параметр моментально открыть огонь. Или подразделение замаскировано в районе сосредоточения, и система просчитывает оптимальный маршрут выхода на позицию для стрельбы, и после залпа просчитывает маршрут для маневра и ухода, чтобы избежать ответного огня и атак российских дронов.

2. Я много писал, что современная война — это не фронт людей, это фронт сенсоров. Ибо сенсоры обеспечивают наблюдение, передачу данных и прицеливание точнее и быстрее человеческого глаза. Боеспособность людей определяется их способностью эффективно использовать сенсоры в их руках. И нужна именно автоматизированная система, которая собирает данные от операторов, потому что сенсоров много.

IFADTS дает командиру возможность осознавать и управлять фронтом сенсоров — мгновенно получать данные от радаров артиллерийской разведки, фиксирующих полет российских снарядов, от дронов, наблюдающих за целями, от спутников, делающих снимки, от радиоэлектронной разведки, фиксирующей радиопереговоры. соседних подразделений в поле боя, от своих подразделений в тылу, которые занимаются ремонтом и подвозом боекомплекта. Теперь все эти данные не будут выкладываться разрозненно, а мгновенно будут отображаться на экране и у командира артиллерии в заданном районе, и у разведчиков, и у командира ракетно-артиллерийского взвода или батареи HIMARS или MLRS, непосредственно наносящей удар.

3. Максимальная эффективность применения IFADTS будет, когда организация управления артиллерией ВСУ будет по-настоящему построена на стандартах НАТО. IFADTS — это и есть тот стандарт, под применение которого нам нужно реформировать армию. А затем, очевидно, наши союзники смогут поставлять свою автоматизированную систему Army Battle Command System для всей нашей армии, составляющей которой является IFADTS/AFATDS. Это может стать началом большой реформы.

Когда IFADTS появится на фронте и будет ли заметно его действие?

1. В закупке отмечено, что вместе с системой закупается программа обучения, рассчитанная на семь недель. Так что это может поступить на фронт в ближайшие 3 месяца, а возможно и раньше, если тренировки операторов уже начались.

2. В 2022 году, согласно сообщениям компании Lockheed Martin, они произвели около 10 000 высокоточных ракет M30-M31. Согласно принятому военному бюджету США FY-23, Lockheed Martin получила 5-летний контракт на производство 106 тысяч высокоточных ракет. То есть производство значительно увеличивается. Поэтому повышение качества управления будет усилено увеличением количества ракет, чтобы уничтожать российские батареи, склады и командные пункты в гораздо большем количестве чем в этом году.

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