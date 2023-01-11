Силы спецопераций подтвердили уничтожение базы ВС РФ в Мелитополе (фото)

Масштабная "бавовна", по информации Центра нацсопротивления, произошла на территории завода "Гидромаш", на котором оккупанты хранили боеприпасы.

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В оккупированном Мелитополе была уничтожена военная база ВС РФ. Об этом информирует пресс-служба Центра национального сопротивления, который функционирует при Силах специальных операций Вооруженных сил Украины.

Так, ведомство официально подтвердило уничтожение военной базы ВС РФ в Мелитополе.

По информации Центра нацсопротивления, масштабная "бавовна" произошла на территории завода "Гидромаш", на котором захватчики хранили боеприпасы.

"Подполье и дальше помогает продлить сезон "бавовны" на военных объектах оккупантов. На этот раз сдетонировал склад боеприпасов на территории захваченного россиянами завода "Гидромаш" во временно оккупированном Мелитополе", — проинформировали в Центре нацсопротивления и добавили, что взрывы продолжались в течение нескольких часов.

Отметим, что ранее о "бавовне" на территории завода "Гидромаш" сообщал мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров. По его словам, инцидент произошел в ночь с 7 на 8 января.

"Оккупанты курили настолько мощно, что грохот продолжался несколько часов. Взрывная волна выбила окна соседних домов, а дым над заводом клубился даже утром", — информировал Федоров 8 января и добавлял, что после инцидента ВС РФ подняли в воздух авиацию.

[ + – ] В Мелитополе на заводе "Гидромаш" была уничтожена военная база ВС РФ [ + – ] В Мелитополе на заводе "Гидромаш" была уничтожена военная база ВС РФ

Несколькими днями ранее мощный взрыв прогремел на магистральном газопроводе под оккупированным Луганском. В результате "бавовны" и повреждения объекта без газа остались почти 13 тысяч бытовых потребителей на неподконтрольных Киеву территориях.

Также сообщалось, что 10 января в аннексированном Крыму прогремела серия взрывов. Оккупационная администрация утверждала, что на полуострове активно работают системы противовоздушной обороны, а после инцидента в небо поднялась авиация.