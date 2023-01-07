13 тысяч человек без газа: под Луганском взорвался магистральный газопровод (видео)

Местное предприятие "Луганскгаз" начало расследование причин аварии. Оккупанты также создали специальный штаб по ликвидации последствий взрыва на газопроводе.

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Вечером 7 января в оккупированном городе Лутугино Луганской области на магистральном газопроводе диаметром 273 мм произошел взрыв с последующим возгоранием. Об этом в Telegram-канале сообщило созданное россиянами предприятие "Луганскгаз".

Изначально пресс-служба проинформировала, что без газоснабжения осталось около 11 тыс. абонентов Лутугинского района. Позже стало известно, что газа нет у 13 тыс. человек на оккупированных территориях.

Из-за аварии в районе лутугинских дач так называемые "власти" региона попросили местных жителей отключить газовые приборы.

В настоящее время, по данным предприятия, возгорание на газопроводе удалось ликвидировать "путем перекрытия задвижки".

"Луганскгаз" также опубликовал видео с пожаром на магистрали.

О сроках восстановления газоподачи потребителей обещают известить позже.

В ближайшее время сотрудники созданного россиянами предприятия начнут обследовать поврежденный участок газопровода, чтобы выяснить причины взрыва. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Местные оккупационные власти создали специальный штаб по ликвидации последствий взрыва на газопроводе.

Лутугино находится под российской оккупацией с 2014 года.

[ + – ] Лутугино находится в 25 км от захваченного Луганска

Газопровод в Лутугино не первый раз взрывается в январе. Так, аналогичный инцидент произошел 15 января в 2021 году. Так называемые местные "власти" причиной взрыва назвали диверсию.

Американский Институт изучения войны 27 декабря сообщил, что украинские военные добились значительных военных успехов в направлении "Сватово – Кременная" Луганской области. По данным ISW, ВСУ перебросили в регион дополнительные силы.