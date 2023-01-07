13 тисяч людей без газу: під Луганськом вибухнув магістральний газопровід (відео)

Місцеве підприємство "Луганськгаз" розпочало розслідування причин аварії. Окупанти також створили спеціальний штаб із ліквідації наслідків вибуху на газопроводі.

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Увечері 7 січня в окупованому місті Лутугине Луганської області на магістральному газопроводі діаметром 273 мм стався вибух із подальшим спалахом. Про це в Telegram-каналі повідомило створене росіянами підприємство "Луганськгаз".

Спочатку пресслужба поінформувала, що без газопостачання залишилось близько 11 тис. абонентів Лутугинського району. Пізніше стало відомо, що газу немає у 13 тис. осіб на окупованих територіях.

Через аварію в районі Лутугинських дач так звана "влада" регіону попросила місцевих жителів відключити газові прилади.

Наразі, за даними підприємства, спалах на газопроводі вдалося ліквідувати "шляхом перекриття засувки".

"Луганськгаз" також опублікував відео з пожежею на магістралі.

Про терміни відновлення газоподачі споживачів обіцяють сповістити пізніше.

Найближчим часом співробітники створеного росіянами підприємства почнуть обстежувати пошкоджену ділянку газопроводу, щоб з'ясувати причини вибуху. Наразі на місці події працюють рятувальники.

Місцева окупаційна влада створила спеціальний штаб із ліквідації наслідків вибуху на газопроводі.

Лутугине перебуває під російською окупацією з 2014 року.

[ + – ] Лутугине розташоване за 25 км від захопленого Луганська

Газопровід у Лутугиному не вперше вибухає в січні. Так, аналогічний інцидент стався 15 січня 2021 року. Так звана місцева "влада" причиною вибуху назвала диверсію.

Американський Інститут вивчення війни 27 грудня повідомив, що українські військові досягли значних військових успіхів у напрямку "Сватове — Кремінна" Луганської області. За даними ISW, ЗСУ перекинули до регіону додаткові сили.