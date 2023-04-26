ЗСУ знищили майже дві роти росіян на Таврійському напрямку, — генерал

За словами командувача угрупуванням "Таврія" Олександра Тарнавського, величезна кількість техніки супротивника згоріла. Також вони втратили черговий склад боєприпасів.

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Українським захисникам на Таврійському напрямку вдалося ліквідувати майже дві роти росіян, а також пошкодити 18 одиниць техніки супротивника. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський 26 квітня.

За його словами, ЗС РФ продовжують зазнавати великих втрат у спробах взяти під свій контроль повністю Донецьку область.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар'їнському напрямах. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Минулої доби ворог 26 разів атакував наші позиції. Успіху не мав — відійшов", — наголосив Олександр Тарнавський.

Генерал також заявив, що російські окупанти обстрілюють позиції українських військових, а також мирні населені пункти з людьми за допомогою танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Для того, щоб коригувати вогонь артилерії, використовуються також спеціальні дрони. Лише на Таврійському напрямку за останню добу було зафіксовано щонайменше 356 обстрілів.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 495 вогневих завдань, йдеться як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу з планових цілей, виявлених раніше. Втрати ворога вбитими і пораненими склали майже дві роти. Знищено та пошкоджено 18 одиниць військової техніки противника", — продовжив Олександр Тарнавський.

Бійцям ЗСУ вдалося вивести з ладу 2 танки БТР, МТЛБ, 3 БМП, 2 гармати 2С5 "Гіацинт-С", гаубицю 2С3 "Акація", а також іншу техніку супротивника. Крім того, окупанти втратили черговий склад боєприпасів.

Нагадаємо, 26 квітня британська розвідка назвала ключову подію оборони українськими захисниками Бахмута за останній тиждень. Війська намагаються зберегти контроль над населеним пунктом Хромове, яким проходить основний логістичний маршрут Сил оборони.