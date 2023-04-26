ВСУ уничтожили практически две роты россиян на Таврическом направлении, — генерал

По словам командующего группировкой "Таврия" Александра Тарнавского, огромное количество техники противника сгорело. Также они лишились очередного склада боеприпасов.

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Украинским защитникам на Таврическом направлении удалось ликвидировать практически две роты россиян, а также повредить 18 единиц техники противника. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский 26 апреля.

По его словам, ВС РФ продолжают нести большие потери в попытках взять под свой контроль полностью Донецкую область.

"Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск. За прошедшие сутки враг 26 раз атаковал наши позиции. Успеха не имел — отошел", — отметил Александр Тарнавский.

Генерал также заявил, что российские оккупанты обстреливают позиции украинских военных, а также мирные населенные пункты с людьми при помощи танков, ствольной артиллерии, а также реактивных систем залпового огня.

Для того, чтобы корректировать огонь артиллерии используются также специальные дроны. Только на Таврическом направлении за последние сутки было зафиксировано минимум 356 обстрелов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 495 огневых задач, речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты. Уничтожены и повреждены 18 единиц военной техники противника", — продолжил Александр Тарнавский.

Бойцам ВСУ удалось вывести из строя 2 танка БТР, МТЛБ, 3 БМП, 2 пушки 2С5 "Гиацинт-С", гаубицу 2С3 "Акация", а также другую технику противника. Кроме того, оккупанты лишились очередного склада боеприпасов.

Напомним, 26 апреля британская разведка назвала ключевое событие обороны украинскими защитниками Бахмута за последнюю неделю. Войска пытаются сохранить контроль над населенным пунктом Хромово, через который проходит основной логистический маршрут Сил обороны.