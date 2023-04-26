Битва за Бахмут: британская разведка назвала ключевое событие обороны ВСУ за неделю (фото)

Украина, как отмечают в оборонном ведомстве, пытается сохранить контроль над населенным пунктом Хромово, через который проходит основной логистический маршрут Сил обороны на этом участке фронта.

Related video

В Бахмуте Донецкой области продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами, но Вооруженные силы Украины продолжают держать оборону. Хоть с каждым днем это дается все сложнее из-за ближнего столкновения. Об этом говорится в отчете британской разведки за 26 апреля.

Ключевыми событиями прошлой недели, как отмечают аналитики, стали бои на окраинах города, в частности речь про село Хромово. Украина продолжает стремление сохранить контроль над населенным пунктом, а также маршрутом снабжения.

Британская разведка также утверждается, что все другие возможности Украины пополнить запасы в Бахмуте сводятся к минимуму из-за грязи на грунтовых дорогах. Восток Украины окутали дожди, которые идут уже несколько недель подряд.

"Поскольку город подвергается атакам уже более 11 месяцев, украинская оборона Бахмута теперь интегрирована как один из элементов гораздо более глубокой оборонительной зоны, которая включает город Часов Яр на западе", — говорится в сообщении.

В британской разведке рассказали о ключевых событиях в Бахмуте за неделю Фото: Минобороны Великобритании

Стоит отметить, что 26 апреля появилась информация о том, что командующий Силами специальных операций (ССО), бригадный генерал ВСУ Виктор Хоренко посетил Бахмут Донецкой области. Он ознакомился с ситуацией в городе и пообщался с бойцами, которые продолжают оборону территории.

Напомним, 25 апреля сообщалось, что противник применяет артиллерию и уничтожает свой личный состав в Бахмуте. Если в приоритете у украинской стороны стоит сохранение жизней своих людей, то россияне бросают на убой свой личный состав.