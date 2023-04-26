"Ситуация сложная": командующий Силами спецопераций ВСУ прибыл в Бахмут (фото)

По словам бригадного генерала Виктора Хоренко, спецподразделения уже долго обороняют самую горячую точку фронта. ВС РФ получают удары на основных участках, теряя личный состав.

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Командующий Силами специальных операций (ССО), бригадный генерал ВСУ Виктор Хоренко посетил Бахмут Донецкой области. Об этом написала пресс-служба ССО в Telegram 26 апреля.

Бригадный генерал ознакомился с текущей ситуацией в городе и пообщался с воинами спецподразделения, которые обороняют населенный пункт.

По оценке командующего, ситуация в Бахмуте сложная, но военные ССО знают, что нужно делать и как действовать в текущих условиях.

Прошлый раз Виктор Хоренко был в городе в начале марта

"Ваша работа здесь еще раз доказывает, что ССО — это, прежде всего, преимущество качества над количеством", — сказал Хоренко.

Командующий подчеркнул, что уже долгое время воины ССО выполняют задачи по обороне самой горячей точки фронта.

"Несмотря на преимущество врага и массированные атаки, направленные на уничтожение городских кварталов, операторы ССО наносят противнику удары на ключевых участках, уничтожают его личный состав и выполняют ряд других задач, препятствуя продвижению российских войск", — заметили в пресс-службе.

Напомним, что это не единственный визит Хоренко в Бахмут. Прошлый раз военачальник был в городе в начале марта — проверял работу подразделений ССО.

Фокус недавно писал, как в "серой" зоне на Донбассе Силы спецопераций уничтожили танк и БМП россиян прямо у них на глазах. Специалисты сумели преодолеть минно-взрывные заграждения врага.

А 6 апреля Силы специальных операций показали бои в Бахмуте. На видео защитники ведут боевіе действия в остатках городской застройки.