"Ситуація складна": командувач Силами спецоперацій ЗСУ прибув у Бахмут (фото)

За словами бригадного генерала Віктора Хоренка, спецпідрозділи вже довго обороняють найгарячішу точку фронту. ЗС РФ отримують удари на основних ділянках, втрачаючи особовий склад.

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Командувач Силами спеціальних операцій (ССО), бригадний генерал ЗСУ Віктор Хоренко відвідав Бахмут Донецької області. Про це написала пресслужба ССО у Telegram 26 квітня.

Бригадний генерал ознайомився з поточною ситуацією у місті та поспілкувався з воїнами спецпідрозділу, які обороняють населений пункт.

За оцінкою командувача, ситуація в Бахмуті складна, але військові ССО знають, що потрібно робити і як діяти в поточних умовах.

Минулого разу Віктор Хоренко був у місті на початку березня

"Ваша робота тут ще раз доводить, що ССО — це насамперед перевага якості над кількістю", — сказав Хоренко.

Командувач підкреслив, що вже довгий час воїни ССО виконують завдання з оборони найгарячішої точки фронту.

"Незважаючи на перевагу ворога та масовані атаки, спрямовані на знищення міських кварталів, оператори ССО завдають противнику ударів на ключових ділянках, знищують його особовий склад і виконують низку інших завдань, перешкоджаючи просуванню російських військ", — зазначили в пресслужбі.

Нагадаємо, що це не єдиний візит Хоренка до Бахмуту. Минулого разу воєначальник був у місті на початку березня — перевіряв роботу підрозділів ССО.

Фокус нещодавно писав, як у "сірій" зоні на Донбасі Сили спецоперацій знищили танк і БМП росіян прямо у них на очах. Фахівці зуміли подолати мінно-вибухові загородження ворога.

А 6 квітня Сили спеціальних операцій показали бої у Бахмуті. На відео захисники ведуть бойові дії у залишках міської забудови.