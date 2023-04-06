Битва очима бійців: у ССО показали бої за Бахмут (відео)

Командування змогло показати лише окремі кадри з прифронтового міста, оскільки решта епізодів роботи українських захисників не призначена для загального огляду.

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Сили спеціальних операцій ЗС України опублікували кадри роботи українських захисників у Бахмуті Донецької області з виглядом від першої особи. Відповідне відео пресслужба ССО опублікувала у четвер, 6 квітня.

Як зазначили у відомстві, показано лише окремі кадри, оскільки решта епізодів роботи Сил оборони не призначена для демонстрації.

"На кадрах видно лише малу частину роботи наших бійців у самому місті, яку можна показати на загал. Боротьба за місто продовжується!" — сказано в повідомленні.

Бої за Бахмут — останні новини

6 березня представник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що росіяни продовжують концентрувати основні сили під Бахмутом Донецької області. ЗС РФ намагаються використовувати тактику виснаження та спустошення. При цьому окупанти зазнають величезних втрат.

Згідно з ранковим зведенням Генерального штабу ЗСУ від 6 квітня, росіяни продовжують штурм Бахмута, намагаючись взяти над містом повний контроль. Минулої доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районі населених пунктів Богданівка та Іванівське. Підрозділи сил оборони відбили близько 20 атак супротивника на цій ділянці фронту.

Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 5 квітня йдеться про те, що російські десантники під Бахмутом могли отримати на озброєння термобаричні артилерійські системи ТОС-1А "Солнцепек". Аналітики вважають, що це не вплине на перебіг битви.

Також 5 квітня повідомлялося, що під Бахмутом українські захисники знищили російську САУ "Нона". Дислокацію техніки окупантів розкрили за допомогою дрону та передали координати артилеристам, які завдали точного удару по ворожій установці.